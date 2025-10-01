Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Jannikas Sinneris užtikrintai laimėjo ATP 500 turnyro finalą Pekine ir tęs kovą dėl pirmos vietos reitinge

2025-10-01 13:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 13:03

Pekine (Kinija) pasibaigusiame ATP 500 serijos „China Open“ vyrų teniso turnyre nugalėtojo titulą iškovojo favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2). Jis trečiadienį finale vos per 73 minutes 6:2, 6:2 nugalėjo JAV talentą Learnerį Tieną (ATP-52). Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą.

Jannikas Sinneris | „Stop“ kadras

0

Pirmajame sete nebuvo jokios intrigos – J. Sinneris laimėjo 2 varžovo padavimų serijas, o L. Tienas neturėjo nė vieno „break pointo“. Antrajame sete amerikietis turėjo savo progų, bet nei antrajame, nei šeštajame geimuose nerealizavo „break pointų“. J. Sinneris nuo L. Tieno atitrūko penktajame geime, o septintajame laimėjo dar vieną varžovo padavimų seriją ir susikrovė triuškinantį pranašumą.

Finalo apžvalga:

Italas atliko 10 neatremiamų padavimų (amerikietis – 0) ir padarė tik 1 dvigubą klaidą (amerikietis – 6). J. Sinneris atliko 22 neatremtus smūgius (amerikietis – 9).

24-erių J. Sinneris iškovojo 21-ą ATP turo vienetų titulą per karjerą. Italas pelnė 500 reitingo taškų bei 751,075 tūkst. JAV dolerių. J. Sinneris toliau tęs kovą dėl galimybės metus baigti pirmoje ATP reitingo vietoje, tuo labiau, kad dabar lyderiaujantis ispanas Carlosas Alcarazas dėl čiurnos traumos praleis ATP 1000 turnyrą Šanchajuje (Kinija), o J. Sinneris ten stengsis apginti titulą.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 4,016 mln. JAV dolerių.

