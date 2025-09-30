Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alcarazas triumfavo Tokijo finale: aštri replika teisėjui, milijoninė premija ir sprendimas praleisti Šanchajaus turnyrą

2025-09-30 22:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 22:02

Tokijuje (Japonija) antradienį baigėsi ATP 500 serijos „Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships“ vyrų teniso turnyras. Jo finale favorito statusą pateisino ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1), kuris per pusantros valandos 6:4, 6:4 pranoko amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-5).

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

0

T. Fritzas neblogai pradėjo mačą ir pirmasis turėjo „break pointą“, tačiau jo nerealizavo. Vėliau šiame sete „break pointus“ kūrėsi tik C. Alcarazas. T. Fritzas sugebėjo išsigelbėti 5 kartus, bet 6-as „break pointas“ buvo lemtingas.

C. Alcarazas finalo įkarštyje priekaištavo bokštelio teisėjui, jog šis per anksti paleidžia laikrodį, skaičiuojantį padavimui skirtas sekundes.

„Tau tai atrodo normalu? Tu niekada gyvenime nežaidei teniso!“, – rėkė C. Alcarazas.

Tuo tarpu T. Fritzas pajautė kairiosios kojos skausmus ir paprašė medicininės pertraukėlės.

Antrajame sete C. Alcarazas greitai perėmė iniciatyvą (2:0). T. Fritzas ketvirtajame geime nerealizavo „break pointo“, o penktajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (4:1). Aštuntajame geime T. Fritzas neleido C. Alcarazui ramiai užbaigti finalo ir sumažino deficitą. Amerikietis buvo priartėjęs ir iki minimumo (5:4), bet dešimtajame geime nepajėgė laimėti C. Alcarazo padavimų serijos.

C. Alcarazas per paskutinius 9 ATP turnyrus pasiekė 9 finalus ir iškovojo 7 nugalėtojo titulus. Tuo pačiu ispanas dėl gerų pasirodymų ATP 500 kategorijos turnyruose šiame sezone užsitikrino papildomą premiją, kuri viršys 1 mln. JAV dolerių.

C. Alcarazas laimėjo 24-ą ATP turo vienetų turnyrą ir už tai gavo 500 reitingo taškų bei 416,365 tūkst. JAV dolerių. Kalbama, kad dar apie 1 mln. JAV dolerių ispanui sumokėjo patys japonai, kad jis apskritai sutiktų atvykti į turnyrą.

Iš karto po finalo C. Alcarazas paskelbė, kad nevyks į Šanchajų (Kinija), kur bus surengtas ATP 1000 serijos turnyras. Ispanas turnyro Tokijuje starte susižeidė čiurną ir nusprendė, kad jam reikia šiek tiek laiko pilnai atsistatyti po traumos.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 2,226 mln. JAV dolerių

