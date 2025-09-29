Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Pekino teniso turnyras: Musetti pasitraukimą palydėjo švilpimas, Zverevas pralaimėjo Medvedevui

2025-09-29 21:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 21:45

Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos „China Open" vyrų teniso turnyre favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) žengė į pusfinalį, 6:1, 7:5 nugalėdamas vengrą Fabianą Marozsaną (ATP-57).

Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.

Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos „China Open“ vyrų teniso turnyre favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) žengė į pusfinalį, 6:1, 7:5 nugalėdamas vengrą Fabianą Marozsaną (ATP-57).

0

J. Sinneris visiškai dominavo pirmajame sete, bet antrajame sulaukė rimto pasipriešinimo. Italas antrojo seto aštuntajame geime nerealizavo net 4 „break pointų“, o devintajame pralaimėjo savo padavimų seriją (4:5). Vengras gavo progą savo padavimais užbaigti setą, tačiau tą geimą pralaimėjo „sausu“ rezultatu. Įsibėgėjęs J. Sinneris dvyliktajame geime vėl „sausai“ laimėjo vengro padavimų seriją ir taip įtvirtino pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Australo Alexo de Minauro (ATP-8) ir čeko Jakubo Menšiko (ATP-19) mačas netruko nė pusvalandžio. Australui pirmaujant 4:1, čekas atsisakė tęsti mačą. J. Menšiko tvarkaraštis pastaruoju metu buvo labai intensyvus, o į Kiniją jis skrido tiesiai iš JAV, kur žaidė Daviso ir Laverio taurių turnyrų mačus. J. Menšikas po mačo pabrėžė, kad jo kūnui ir ypač keliui krūvis teko didžiulis ir kad jam reikia laiko atsistatyti.

Pusfinalyje A. de Minauras mes iššūkį J. Sinneriui. Reikia pažymėti, kad australas prieš italą yra pralaimėjęs visus 10 tarpusavio mačų.

Italas Lorenzo Musetti (ATP-9) 6:4, 3:6, 0:3 krito prieš amerikietį Learnerį Tieną (ATP-52). Italas tęsti mačą atsisakė dėl traumos, o kinai jo sprendimą sutiko švilpimu. L. Musetti užsitraukė kinų rūstybę, kai keletą kosėjusių sirgalių pavadino „sumautais kinais“. Vėliau italas ne kartą kinų atsiprašė, bet tai sirgalių požiūrio į jį nepagerino.

Turnyras jau baigėsi ir vokiečiui Alexanderiui Zverevui (ATP-3), kuris 3:6, 3:6 nusileido Daniilui Medvedevui.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,016 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

