Pekino teniso turnyras: Musetti pasitraukimą palydėjo švilpimas, Zverevas pralaimėjo Medvedevui

J. Sinneris visiškai dominavo pirmajame sete, bet antrajame sulaukė rimto pasipriešinimo. Italas antrojo seto aštuntajame geime nerealizavo net 4 „break pointų“, o devintajame pralaimėjo savo padavimų seriją (4:5). Vengras gavo progą savo padavimais užbaigti setą, tačiau tą geimą pralaimėjo „sausu“ rezultatu. Įsibėgėjęs J. Sinneris dvyliktajame geime vėl „sausai“ laimėjo vengro padavimų seriją ir taip įtvirtino pergalę.
Australo Alexo de Minauro (ATP-8) ir čeko Jakubo Menšiko (ATP-19) mačas netruko nė pusvalandžio. Australui pirmaujant 4:1, čekas atsisakė tęsti mačą. J. Menšiko tvarkaraštis pastaruoju metu buvo labai intensyvus, o į Kiniją jis skrido tiesiai iš JAV, kur žaidė Daviso ir Laverio taurių turnyrų mačus. J. Menšikas po mačo pabrėžė, kad jo kūnui ir ypač keliui krūvis teko didžiulis ir kad jam reikia laiko atsistatyti.
I gave my best today, but unfortunately wasn’t able to perform at 100%. The past days and weeks have been very demanding, and my body – especially my knee – needs some time to recover. My goal now is to be fully ready to compete this weekend in Shanghai.
— Jakub Mensik (@mensik_jakub_) September 29, 2025
Pusfinalyje A. de Minauras mes iššūkį J. Sinneriui. Reikia pažymėti, kad australas prieš italą yra pralaimėjęs visus 10 tarpusavio mačų.
Italas Lorenzo Musetti (ATP-9) 6:4, 3:6, 0:3 krito prieš amerikietį Learnerį Tieną (ATP-52). Italas tęsti mačą atsisakė dėl traumos, o kinai jo sprendimą sutiko švilpimu. L. Musetti užsitraukė kinų rūstybę, kai keletą kosėjusių sirgalių pavadino „sumautais kinais“. Vėliau italas ne kartą kinų atsiprašė, bet tai sirgalių požiūrio į jį nepagerino.
— José Morgado (@josemorgado) September 29, 2025
Turnyras jau baigėsi ir vokiečiui Alexanderiui Zverevui (ATP-3), kuris 3:6, 3:6 nusileido Daniilui Medvedevui.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,016 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
