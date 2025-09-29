Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Carlosas Alcarazas Tokijuje „perrašė“ ATP turo rekordus – įspūdingas pasiekimas po pergalės prieš Casperą Ruudą

2025-09-29 19:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 19:16

Tokijuje (Japonija) tęsiasi ATP 500 serijos „Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships“ vyrų teniso turnyras.

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) tęsiasi ATP 500 serijos „Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships“ vyrų teniso turnyras.

REKLAMA
0

Pirmajame pusfinalyje amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-5) 6:4, 6:3 pranoko tautietį Jensoną Brooksby (ATP-86). Pirmojo seto devintajame geime J. Brooksby turėjo gerą šansą išsiveržti į priekį, bet nerealizavo dviejų „break pointų“, o jau kitame geime pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją. Antrajame sete T. Fritzas didesnių vilčių varžovui nebesuteikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitame dienos mače ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) per 2 valandas 9 minutes 3:6, 6:3, 6:4 įveikė norvegą Casperą Ruudą (ATP-12). Tai buvo 5-a ispano pergalė prieš norvegą per 8 tarpusavio dvikovas.

REKLAMA
REKLAMA

Ispanas pirmajame sete turėjo nemažai progų perimti iniciatyvą, bet per penktąjį ir septintąjį geimus iš viso nerealizavo keturių „break pointų“. Tuo tarpu C. Ruudas kantriai laukė savo progų, aštuntajame geime atitrūko 40:15 ir laimėjo varžovo padavimų seriją, susikraudamas pergalingą pranašumą.

REKLAMA

C. Alcarazas antrąjį setą pradėjo neužtikrintai, bet šį kartą sugebėjo neutralizuoti „break pointą“. Vėliau vaizdas pasikeitė – ispanas pagaliau lamėjo norvego padavimų seriją ir „pabėgo“ į priekį, o įgytą persvarą nesunkiai išlaikė. Panašiai klostėsi ir trečiasis setas. C. Ruudas pirmasis susikūrė du „break pointus“, tačiau jų vėl nerealizavo, o kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebepavijo ispano.

REKLAMA
REKLAMA

„Pirmame sete turėjau labai daug šansų, bet nerealizavau 4 „break pointų“. Šitame žaidime smulkios detalės daug ką reiškia. Stengiausi pernelyg savęs dėl to negraužti ir tiesiog toliau kovoti. Pozityvus nusiteikimas padėjo pakeisti mačo eigą.

Žinau, kad finalas su Fritzu bus nelengvas. Jis dabar labai geros formos – tą matėme tiek Laverio taurėje, tiek čia“, – sakė C. Alcarazas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ispanas pateko jau į 9-ą ATP turo turnyro vienetų finalą iš eilės, o iš viso laimėjo 275-ą vienetų mačą ATP ture. C. Alcarazas 275 pergalių ribą pasiekė vos per 338 mačus. Tai – geriausias visų laikų tenisininko startas ATP ture, mat anksčiau niekas pirmų 275 pergalių nepasiekė per tokį mažą mačų skaičių.

REKLAMA

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,226 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija. Finalas bus rodomas antradienį nuo 12 val. Lietuvos laiku.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.
Carloso Alcarazo smūgiai Tokijuje sirgalius paliko be žado
Carlosas Alcarazas | „Stop“ kadras
Alcarazo situacija Tokijuje tebėra neaiški
Carlosas Alcarazas ir Tayloras Fritzas | „Stop“ kadras
Alcarazo išgąstis ir Fritzo stebinantis smūgis ATP 500 turnyre Tokijuje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų