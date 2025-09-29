Carlosas Alcarazas Tokijuje „perrašė“ ATP turo rekordus – įspūdingas pasiekimas po pergalės prieš Casperą Ruudą

Pirmajame pusfinalyje amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-5) 6:4, 6:3 pranoko tautietį Jensoną Brooksby (ATP-86). Pirmojo seto devintajame geime J. Brooksby turėjo gerą šansą išsiveržti į priekį, bet nerealizavo dviejų „break pointų“, o jau kitame geime pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją. Antrajame sete T. Fritzas didesnių vilčių varžovui nebesuteikė.
Kitame dienos mače ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) per 2 valandas 9 minutes 3:6, 6:3, 6:4 įveikė norvegą Casperą Ruudą (ATP-12). Tai buvo 5-a ispano pergalė prieš norvegą per 8 tarpusavio dvikovas.
Ispanas pirmajame sete turėjo nemažai progų perimti iniciatyvą, bet per penktąjį ir septintąjį geimus iš viso nerealizavo keturių „break pointų“. Tuo tarpu C. Ruudas kantriai laukė savo progų, aštuntajame geime atitrūko 40:15 ir laimėjo varžovo padavimų seriją, susikraudamas pergalingą pranašumą.
C. Alcarazas antrąjį setą pradėjo neužtikrintai, bet šį kartą sugebėjo neutralizuoti „break pointą“. Vėliau vaizdas pasikeitė – ispanas pagaliau lamėjo norvego padavimų seriją ir „pabėgo“ į priekį, o įgytą persvarą nesunkiai išlaikė. Panašiai klostėsi ir trečiasis setas. C. Ruudas pirmasis susikūrė du „break pointus“, tačiau jų vėl nerealizavo, o kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebepavijo ispano.
„Pirmame sete turėjau labai daug šansų, bet nerealizavau 4 „break pointų“. Šitame žaidime smulkios detalės daug ką reiškia. Stengiausi pernelyg savęs dėl to negraužti ir tiesiog toliau kovoti. Pozityvus nusiteikimas padėjo pakeisti mačo eigą.
Žinau, kad finalas su Fritzu bus nelengvas. Jis dabar labai geros formos – tą matėme tiek Laverio taurėje, tiek čia“, – sakė C. Alcarazas.
Ispanas pateko jau į 9-ą ATP turo turnyro vienetų finalą iš eilės, o iš viso laimėjo 275-ą vienetų mačą ATP ture. C. Alcarazas 275 pergalių ribą pasiekė vos per 338 mačus. Tai – geriausias visų laikų tenisininko startas ATP ture, mat anksčiau niekas pirmų 275 pergalių nepasiekė per tokį mažą mačų skaičių.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,226 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija. Finalas bus rodomas antradienį nuo 12 val. Lietuvos laiku.
