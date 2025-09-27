Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinneris iškovojo nelengvą pergalę Pekine, o Musetti viešai atsiprašė dėl žodžių apie Kinijos sirgalius

2025-09-27 20:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 20:58

Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos „China Open“ vyrų teniso turnyre 3 setus teko pavargti italui Jannikui Sinneriui (ATP-2). Turnyro favoritas aštuntfinalyje per 2 valandas 20 minučių 6:4, 5:7, 6:0 įveikė prancūzą Terence‘ą Atmane‘ą (ATP-68).

Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.

0

Pirmojo seto pradžioje T. Atmane‘as pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau neatsitiesė, nors turėjo net 5 „break pointus“. Antrajame sete buvo keista 4 geimų seriją, kai tenisininkai „sausais“ rezultatais laimėjo po 2 varžovo padavimų serijas. Lygi kova tęsėsi iki dvyliktojo geimo, kuriame J. Sinneris neatlaikė spaudimo savo padavimų metu.

Trečiajame sete J. Sinneris parodė klasę ir įteikė varžovui „riestainį“. T. Atmane‘as daugiau „break pointų“ nesusikūrė ir turėjo pripažinti italo pranašumą.

J. Sinnerio ketvirtfinalyje lauks vengras Fabianas Marozsanas (ATP-57).

Rimtą išbandymą aštuntfinalyje atlaikė australas Alexas de Minauras (ATP-8), 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) įveikęs prancūzą Arthurą Rinderknechą (ATP-54). Trečiojo seto viduryje prancūzas turėjo 3 „break pointus“, bet iššvaistė progas atitrūkti nuo varžovo. Dvyliktajame geime australas nerealizavo 3 „match pointų“, o pratęsime buvo gerokai pranašesnis už prancūzą.

Australo kitas varžovas bus čekas Jakubas Menšikas (ATP-19).

Penktadienį kairiosios kojos kirkšnies skausmus kentęs italas Lorenzo Musetti (ATP-9) per beveik pustrečios valandos 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4 išvargo pergalę prieš prancūzą Giovanni Mpetshi Perricardą (ATP-36).

L. Musetti šio mačo metu nervino kosėjantys sirgaliai: „Jie kosėja kas 3 sekundes!“. Teigiama, kad italas tuos sirgalius vadino „sumautais kinais“, o tai labai nepatiko Kinijos žiniasklaidai ir internautams. L. Musetti dėl savo kalbų sulaukė daug kritikos ir nusprendė atsiprašyti.

„Mano žodžiai buvo skirti tik tiems keliems asmenims tarp žiūrovų, kurie nuolat kosėjo ir trukdė žaisti, o ne kinų tautai. Tuo metu buvau labai įsitempęs ir pasidaviau emocijoms, bet suprantu, kad tai mano išsakytų žodžių vis tiek nepateisina. Žinau, kad įžeidžiau Kinijos žmones, todėl noriu nuoširdžiai atsiprašyti.

Į Kiniją keliauju dar nuo 2018 m., čia mane visada šiltai sutinka. Visada žavėjausi Kinijos žmonėmis ir esu dėkingas už galimybę žaisti šioje šalyje“, – teigė L. Musetti.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,016 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

