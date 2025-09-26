Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinneris po užtikrintos pergalės prieš Čiličių vis dar neapsisprendė dėl žaidimo Italijos rinktinėje

2025-09-26 18:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 18:58

Pekine (Kinija) startavo ATP 500 serijos „China Open“ vyrų teniso turnyras.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Pekine (Kinija) startavo ATP 500 serijos „China Open" vyrų teniso turnyras.

0

Aiškus favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) pirmajame mače 6:2, 6:2 nugalėjo Kroatijos legendą Mariną Čiličių (ATP-97). Kroatas šiame mače turėjo vos vieną „break pointą“ ir tą patį – paskutiniame dvikovos geime.

J. Sinneris buvo paklaustas, ar padės Italijos rinktinei Daviso taurės finaluose, bet tikslaus atsakymo nepateikė: „Tiesą pasakius – nežinau. Sprendimą priimsiu vėliau. Dabar galvoju tik apie artimiausius turnyrus ir apie tai, kaip pagerinti savo žaidimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Australas Alexas de Minauras (ATP-8) 6:4, 6:0 pranoko kiną Bu Yunchaokete (ATP-89), kairiosios kojos kirkšnies skausmus kentęs italas Lorenzo Musetti (ATP-9) per beveik pustrečios valandos 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4 išvargo pergalę prieš prancūzą Giovanni Mpetshi Perricardą (ATP-36), o vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:4, 6:3 susitvarkė su italo Lorenzo Sonego (ATP-44) pasipriešinimu.

Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-16) į Pekiną atvyko po triumfo ATP 250 turnyre Kinijoje, bet šį kartą jau pirmame mače vos per 59 minutes 3:6, 2:6 krito prieš prancūzą Adrianą Mannarino (ATP-60). Prancūzas į pagrindinį etapą iškopė tik po kvalifikacijos.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,016 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

