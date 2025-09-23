Tabilo stebuklas Kinijoje: ATP 250 turnyro finale įveikė favoritą Musetti

Pirmajame sete abu žaidėjai turėjo po „break pointą“: italas savo progą iššvaistė penktajame geime, o čilietis aštuntajame geime nesuklydo. Antrajame sete A. Tabilo „break pointų“ neturėjo, o savo padavimų metu strigo. Tai leido L. Musetti susikrauti triuškinantį pranašumą.
Trečiajame sete „break pointus“ kūrėsi tik L. Musetti, bet nei antrajame geime, nei dvyliktajame geime, kai 2 kartus buvo per tašką nuo titulo, savo progų nerealizavo. Pratęsime A. Tabilo irgi buvo sunkioje padėtyje (1:4), bet vėl išsigelbėjo (4:4), o lemiamu metu pelnė 3 taškus be atsako (4:5, 7:5) ir išplėšė pergalę.
A. Tabilo apskritai per finalą pelnė 8 taškais mažiau už varžovą (98 prieš 106). L. Musetti tai buvo 5-as pralaimėtas ATP turo vienetų finalas iš eilės. Pergalę iš rankų išleidęs italas po mačo nesulaikė ašarų.
Tennis can be so cruel 💔— Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2025
Keep your head up, Lorenzo!#ChengduOpen pic.twitter.com/PjDlXzHAcW
A. Tabilo tapo antru žaidėju po Jensono Brooksby, kuris šiame sezone ATP turo turnyrą laimėjo startavęs nuo kvalifikacijos. Čilietis 3-ią kartą karjeroje tapo tokio rango turnyro nugalėtoju, jam atiteko 250 reitingo taškų bei 181,065 tūkst. JAV dolerių.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 1,19 mln. JAV dolerių.
