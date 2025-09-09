Jackas Draperis dėl rankos traumos priverstas praleisti likusią sezoną dalį

„Deja, dėl patirtos rankos traumos man reikia poilsio, kas reiškia, jog turėsiu praleisti likusią sezono dalį. Sunku su tuo susitaikyti, nes šiemet žaidžiau puikiai ir buvau „pagavęs“ gerą bangą. Kita vertus, toks atvejis mano karjeroje – ne pirmas. Žinau, kaip su tuo susitvarkyti ir kaip į kortą grįžti dar labiau sustiprėjus. Motyvacija niekur nedingo – aš trokštu įgyvendinti tuos tikslus, kuriuos esu sau išsikėlęs“, – rašė J. Draperis, padėkojęs visiems už palaikymą.
Prieš porą savaičių britą „US Open“ turnyre kaip tik ir sustabdė ši rankos trauma. Dėl jos J. Draperis atsisakė žaisti antojo rato mačą prieš Zizou Bergsą.
Pernai britas pasiekė „US Open“ pusfinalį, o šiemet pasiekė skambiausią karjeros pergalę, tapdamas ATP 1000 serijos turnyro Indian Velse (JAV) nugalėtoju. J. Draperis pagal šiemet pelnytus ATP reitingo taškus yra 9-as ir buvo realus kandidatas patekti į baigiamąjį sezono turnyrą, kur dalyvaus 8 geriausi pasaulio tenisininkai.
