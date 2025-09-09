Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Jackas Draperis dėl rankos traumos priverstas praleisti likusią sezoną dalį

2025-09-09 13:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 13:18

23-ejų britas Jackas Draperis (ATP-7) pirmadienį pranešė, kad dėl rankos traumos praleis likusius 3 šio sezono mėnesius.

Jackas Draperis | „Stop“ kadras

23-ejų britas Jackas Draperis (ATP-7) pirmadienį pranešė, kad dėl rankos traumos praleis likusius 3 šio sezono mėnesius.

0

„Deja, dėl patirtos rankos traumos man reikia poilsio, kas reiškia, jog turėsiu praleisti likusią sezono dalį. Sunku su tuo susitaikyti, nes šiemet žaidžiau puikiai ir buvau „pagavęs“ gerą bangą. Kita vertus, toks atvejis mano karjeroje – ne pirmas. Žinau, kaip su tuo susitvarkyti ir kaip į kortą grįžti dar labiau sustiprėjus. Motyvacija niekur nedingo – aš trokštu įgyvendinti tuos tikslus, kuriuos esu sau išsikėlęs“, – rašė J. Draperis, padėkojęs visiems už palaikymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš porą savaičių britą „US Open“ turnyre kaip tik ir sustabdė ši rankos trauma. Dėl jos J. Draperis atsisakė žaisti antojo rato mačą prieš Zizou Bergsą.

Pernai britas pasiekė „US Open“ pusfinalį, o šiemet pasiekė skambiausią karjeros pergalę, tapdamas ATP 1000 serijos turnyro Indian Velse (JAV) nugalėtoju. J. Draperis pagal šiemet pelnytus ATP reitingo taškus yra 9-as ir buvo realus kandidatas patekti į baigiamąjį sezono turnyrą, kur dalyvaus 8 geriausi pasaulio tenisininkai.

