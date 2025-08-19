Kyle’as Edmundas baigia tenisininko karjerą būdamas vos 30-ies: traumos sutrukdė sugrįžti į aukščiausią lygį

„2020-2021 m. ištvėriau 3 operacijas. Paskutinius 4-5 metus bandžiau susigrąžinti buvusią sportinę formą, bet nesugebėjau to padaryti. Tai buvo pagrindinė sprendimo trauktis priežastis. Artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais bus gera užsiimti kita veikla, praleisti daugiau laiko su šeimos nariais. Gal po kiek laiko pradėsiu labiau vertinti tai, ką nuveikiau per karjerą tenise. Šiuo metu tai padaryti nėra lengva dėl to, kokie sunkūs man buvo keli paskutiniai metai“, – sakė K. Edmundas.
An announcement to you from Kyle Edmund 🎬🥺
✅ Two @atptour titles
✅ Career high of World No.14
✅ British No.1
✅ @AustralianOpen semi-finalist
✅ @DavisCup Champion
Britas karjeros aukštumas ATP vienetų reitinge pasiekė 2018 m. Tais pačiais metais K. Edmundas laimėjo pirmą ATP 250 serijos turnyrą Belgijoje, o 2020 m. dar vieną tokios kategorijos turnyrą laimėjo JAV.
2018 m. K. Edmundas „Australian Open“ turnyre nukeliavo net iki pusfinalio. 2015 m. britas su komandos draugais iškovojo Daviso taurę.
Simboliška tai, kad K. Edmundas karjerą baigė po geriausio sezono pasirodymo – praėjusį mėnesį britas Notingame savų fanų akivaizdoje pasiekė ATP „Challenger“ turnyro finalą.
Per karjerą britas nugalėjo du pirmajame dešimtuke reitinguotus žaidėjus – bulgarą Grigorą Dimitrovą (tuo metu buvo 3-ioji raketė) ir belgą Davidą Goffiną (10). Iš viso teniso kortuose K. Edmundas uždirbo kiek daugiau nei 6 mln. JAV dolerių.
