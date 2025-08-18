Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Drama Sinsinatyje – Alcarazo ir Sinnerio finalas baigėsi nesužaidus nė pirmojo seto

2025-08-18 23:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 23:01

Sinsinatyje (JAV) pasibaigusiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre sirgaliai neišvydo tokio finalo, kokio tikėjosi.

Jannikas Sinneris ir Carlosas Alcarazas | „Stop“ kadras

Sinsinatyje (JAV) pasibaigusiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre sirgaliai neišvydo tokio finalo, kokio tikėjosi.

REKLAMA
0

Italas Jannikas Sinneris (ATP-1) dėl sveikatos problemos prieš ispaną Carlosą Alcarazą (ATP-2) žaidė tik apie 20 minučių. C. Alcarazui pirmaujant 5:0 buvo pranešta, kad J. Sinneris finalo nebetęs.

Tenisininkus finale pasitiko daugiau nei 30 laipsnių karštis. Atrodė, kad nuo pat mačo pradžios J. Sinneriui buvo sunku su tuo susitvarkyti. Italas bandė gelbėtis ledo maišais, bet niekas nepadėjo pagerinti J. Sinnerio žaidimo. Tada italas paprašė pertraukėlės, nesulaikė ašarų, atsiprašė sirgalių ir pranešė, kad mačo nebetęs.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oficialiai buvo pranešta, kad J. Sinneris nusprendė nebetęsti mačo dėl ligos. Vėliau apdovanojimų ceremonijos metu tai patvirtino ir pats italas.

REKLAMA
REKLAMA

„Įprastai tokias kalbas pradedu nuo sveikinimų varžovui, bet šį kartą noriu pirmiausia kreiptis į sirgalius. Labai atsiprašau už tai, kad jus nuvyliau. Vakar nesijaučiau gerai. Tikėjausi, kad šiandien savijauta bus geresnė, bet ji tik dar pablogėjo. Ilgiau žaisti negalėjau. Atsiprašau, labai atsiprašau“, – sakė J. Sinneris, kuris turi vos savaitę atsistatyti iki „US Open“ pagrindinio vienetų etapo starto.

C. Alcarazas taip pat apgailestavo dėl tokios finalo baigties: „Ne tokiu būdu norėjau laimėti finalą. Jannikai, aš net neabejoju, kad tu, kaip tikras čempionas, grįši į kortą būdamas dar stipresnis“.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudarė beveik 9,194 mln. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų