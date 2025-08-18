Drama Sinsinatyje – Alcarazo ir Sinnerio finalas baigėsi nesužaidus nė pirmojo seto

Italas Jannikas Sinneris (ATP-1) dėl sveikatos problemos prieš ispaną Carlosą Alcarazą (ATP-2) žaidė tik apie 20 minučių. C. Alcarazui pirmaujant 5:0 buvo pranešta, kad J. Sinneris finalo nebetęs.
Tenisininkus finale pasitiko daugiau nei 30 laipsnių karštis. Atrodė, kad nuo pat mačo pradžios J. Sinneriui buvo sunku su tuo susitvarkyti. Italas bandė gelbėtis ledo maišais, bet niekas nepadėjo pagerinti J. Sinnerio žaidimo. Tada italas paprašė pertraukėlės, nesulaikė ašarų, atsiprašė sirgalių ir pranešė, kad mačo nebetęs.
Oficialiai buvo pranešta, kad J. Sinneris nusprendė nebetęsti mačo dėl ligos. Vėliau apdovanojimų ceremonijos metu tai patvirtino ir pats italas.
„Įprastai tokias kalbas pradedu nuo sveikinimų varžovui, bet šį kartą noriu pirmiausia kreiptis į sirgalius. Labai atsiprašau už tai, kad jus nuvyliau. Vakar nesijaučiau gerai. Tikėjausi, kad šiandien savijauta bus geresnė, bet ji tik dar pablogėjo. Ilgiau žaisti negalėjau. Atsiprašau, labai atsiprašau“, – sakė J. Sinneris, kuris turi vos savaitę atsistatyti iki „US Open“ pagrindinio vienetų etapo starto.
C. Alcarazas taip pat apgailestavo dėl tokios finalo baigties: „Ne tokiu būdu norėjau laimėti finalą. Jannikai, aš net neabejoju, kad tu, kaip tikras čempionas, grįši į kortą būdamas dar stipresnis“.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudarė beveik 9,194 mln. JAV dolerių.
