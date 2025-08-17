Sinsinatyje gimtadienį šventęs Sinneris po pergalės prieš Atmane’ą džiaugėsi varžovo įteikta dovana

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“. Pratęsime J. Sinneris laimėjo 2 taškus varžovo padavimų metu ir atitrūko 6:3, susikurdamas 3 „set pointus“. Pirmą progą savo padavimų metu J. Sinneris iššvaistė, bet antrą sykį nebeklydo.
J. Sinnerio persvara antrajame sete didesnių klausimų jau nekėlė. Italas laimėjo dvi varžovo padavimų serijas, o T. Atmane‘as savo pasirodymą pusfinalyje taip ir užbaigė nesusikūręs nė vieno „break pointo“.
J. Sinneris iškovojo jau 26-ą pergalę iš eilės ant kietos dangos, taip pakartodamas Rafaelio Nadalio pasiekimą. Ilgesnes pergalių serijas per istoriją ant kietos dangos yra turėję tik 3 žaidėjai – Rogeris Federeris (56), Novakas Djokovičius (35) bei Andy Murray‘us (28).
Longest hard court win streaks this century:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 16, 2025
1. Roger Federer - 56, 36, 26.
2. Novak Djokovic - 35, 29, 26, 23.
3. Andy Murray - 28.
4. Rafa Nadal, 𝐉𝐚𝐧𝐧𝐢𝐤 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 - 𝟐𝟔.
Listed next to legends… and he’s just getting started.
🇮🇹🦊 pic.twitter.com/0bPIbTM2gB
Geriausią karjeros pasirodymą užbaigęs T. Atmane‘as nepamiršo, kad J. Sinneris šeštadienį minėjo gimtadienį. Prieš dvikovą prancūzas įteikė J. Sinneriui kortą su žymiausiu „Pokemonu“ – Pikaču.
This is amazing. Terrence Atmane with a birthday gift for Jannik Sinner, his opponent in Cincinnati’s semifinals. pic.twitter.com/nrsmnl62dm— José Morgado (@josemorgado) August 16, 2025
„Nesu toks užkietėjęs „Pokemonų“ fanas, bet džiaugiuosi, kad gavau būtent kortą su Pikaču. Tai tikrai buvo gražus momentas prieš mačą, tuo labiau, kad mes vienas kitą menkai tepažįstame“, – sakė J. Sinneris.
T. Atmane‘as yra užkietėjęs „Pokemonų“ kortų kolekcionierius.
„Galvojau, kokią nedidelę dovaną galėčiau įteikti Jannikui. Pamaniau, kad jei tai būtų mano gimtadienis, tai man būtų labai smagu gauti „Pokemonų“ kortą, tad pagalvojau, kad ir pats taip galėčiau nudžiuginti Janniką. Pats kolekcionuoju šias kortas ir pamaniau, kad tai būtų ideali dovana“, – teigė T. Atmane‘as.
J. Sinneris pirmadienį finale nuo 22 val. žais svajonių mačą prieš ispaną Carlosą Alcarazą (ATP-2).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
