Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinsinatyje po daugiau nei 2 val. kovos triumfavęs Carlosas Alcarazas žengė į pusfinalį, Alexanderis Zverevas laimėjo nepaisydamas sveikatos problemų

2025-08-16 10:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 10:47

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre antroji pasaulio raketė ispanas Carlosas Alcarazas per 2 val. 17 min. 6:3, 4:6, 7:5 nugalėjo Andrejų Rubliovą (ATP-11) ir žengė į pusfinalį.

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre antroji pasaulio raketė ispanas Carlosas Alcarazas per 2 val. 17 min. 6:3, 4:6, 7:5 nugalėjo Andrejų Rubliovą (ATP-11) ir žengė į pusfinalį.

REKLAMA
0

Ispanas pirmame sete perėmė iniciatyvą, tačiau A. Rubliovas sugrįžo į kovą ir išlygino rezultatą. Vis dėlto A. Rubliovo žaidime lemiamame trečiajame sete pasipylė klaidos – jis padarė dvi dvigubas klaidas, o viena jų buvo lemiamame taške.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visą laiką išlaikiau teigiamas mintis, nors kelis kartus antrame sete ir praradau koncentraciją, – sakė C. Alcarazas. – Žaidžiant prieš tokį varžovą kaip Andrejus, praradus dėmesį per du ar tris taškus, tai gali kainuoti setą ar beveik visą mačą. Aš išlikau stiprus psichologiškai ir tuo labiausiai didžiuojuosi.“

REKLAMA
REKLAMA

C. Alcarazas antrą kartą karjeroje pateko į šio turnyro pusfinalį ir tai jam jau 12-as ATP 1000 serijos turnyro pusfinalis.

REKLAMA

22-ejų tenisininkas pusfinalyje susitiks su 2021 m. čempionu vokiečiu Alexanderiu Zverevu (ATP-3), kuris po ligos vos per 1 val. 17 min. 6:2, 6:2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną (ATP-6)

REKLAMA
REKLAMA

Antrojo seto pradžioje A. Zverevas turėjo imti medicininę pertraukėlę, kai pasijuto prastai ir sunkiau kvėpavo.

„Šiuo metu nesijaučiu gerai. Nežinau, kas nutiko, – sakė A. Zverevas. – Šiandien išeidamas į aikštę jaučiausi turbūt geriausiai per pastaruosius kelis mėnesius. Kamuolį jaučiau neįtikėtinai gerai iš abiejų pusių.

Pirmajame sete pradėjau jaustis blogiau ir tai pamažu stiprėjo. Bet esu pusfinalyje ir padarysiu viską, kad rytoj būčiau 100 procentų pasiruošęs.“

Kitame pusfinalyje susitiks Vimbldono čempionas Jannikas Sinneris (ATP-1) ir sensacingą žygį šiame turnyre tęsiantis prancūzas Terence’as Atmane’as (ATP-136).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Alexanderis Zverevas | „Stop“ kadras
Prestižiniame teniso turnyre – staigmenų lietus

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų