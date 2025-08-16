Sinsinatyje po daugiau nei 2 val. kovos triumfavęs Carlosas Alcarazas žengė į pusfinalį, Alexanderis Zverevas laimėjo nepaisydamas sveikatos problemų

Ispanas pirmame sete perėmė iniciatyvą, tačiau A. Rubliovas sugrįžo į kovą ir išlygino rezultatą. Vis dėlto A. Rubliovo žaidime lemiamame trečiajame sete pasipylė klaidos – jis padarė dvi dvigubas klaidas, o viena jų buvo lemiamame taške.
„Visą laiką išlaikiau teigiamas mintis, nors kelis kartus antrame sete ir praradau koncentraciją, – sakė C. Alcarazas. – Žaidžiant prieš tokį varžovą kaip Andrejus, praradus dėmesį per du ar tris taškus, tai gali kainuoti setą ar beveik visą mačą. Aš išlikau stiprus psichologiškai ir tuo labiausiai didžiuojuosi.“
C. Alcarazas antrą kartą karjeroje pateko į šio turnyro pusfinalį ir tai jam jau 12-as ATP 1000 serijos turnyro pusfinalis.
22-ejų tenisininkas pusfinalyje susitiks su 2021 m. čempionu vokiečiu Alexanderiu Zverevu (ATP-3), kuris po ligos vos per 1 val. 17 min. 6:2, 6:2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną (ATP-6)
Antrojo seto pradžioje A. Zverevas turėjo imti medicininę pertraukėlę, kai pasijuto prastai ir sunkiau kvėpavo.
„Šiuo metu nesijaučiu gerai. Nežinau, kas nutiko, – sakė A. Zverevas. – Šiandien išeidamas į aikštę jaučiausi turbūt geriausiai per pastaruosius kelis mėnesius. Kamuolį jaučiau neįtikėtinai gerai iš abiejų pusių.
Pirmajame sete pradėjau jaustis blogiau ir tai pamažu stiprėjo. Bet esu pusfinalyje ir padarysiu viską, kad rytoj būčiau 100 procentų pasiruošęs.“
Kitame pusfinalyje susitiks Vimbldono čempionas Jannikas Sinneris (ATP-1) ir sensacingą žygį šiame turnyre tęsiantis prancūzas Terence’as Atmane’as (ATP-136).
