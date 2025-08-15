Sinsinačio teniso turnyrui gresia pokyčiai: klimato kaita gali iš esmės pakeisti varžybų tvarkaraštį

Deja, šių metų turnyre nei sirgalių, nei žaidėjų nelepina orai. Mačai dažnai vyksta kepinant daugiau nei 30 laipsnių karščiui ir jau ne vienas žaidėjas dėl perkaitimo negalėjo užbaigti savo mačų. Taip pat Sinsinatį vis lanko liūtys, sujaukusios turnyro tvarkaraštį.
Neseniai atlikta studija parodė, kad ateityje dėl klimato kaitos ir augančios temperatūros būtent turnyras Sinsinatyje bus paveiktas labai stipriai. Teigiama, kad jau 2033 m. daugiau nei pusė turnyro mačų turės būti nukelti dėl netinkamų oro sąlygų, o iki 2100 m. tokių mačų bus net 63 proc.
Jei oras toliau taip šils, dienomis žaisti Sinsinatyje gali tapti neįmanoma. Tokiu atveju reikėtų mačus rengti anksti ryte ar vakare arba reikėtų ieškoti kitokių nestandartinių sprendimų.
Buvęs Rogerio Federerio treneris Ivanas Ljubičičius leido suprasti, kad Sinsinačio turnyro organizatoriams anksčiau ar vėliau reikės imtis veiksmų ir keisti įprastą mačų tvarkaraštį.
„Niekas nelaimi, kai žaidėjai dėl ekstremalių oro sąlygų alpsta korte. Kokiame dar sporte yra reikalaujama, kad žaidėjai kone kasdien turėtų kankintis tokiomis sąlygomis?“, – klausė I. Ljubičičius.
Nobody wins when players are fainting because of extreme conditions... Which other sport does this ? ... players are asked to go out day after day to complete in such conditions... Has nothing to do with being fit— Ivan Ljubicic (@theljubicic) August 12, 2025
