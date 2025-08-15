Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinsinačio teniso turnyrui gresia pokyčiai: klimato kaita gali iš esmės pakeisti varžybų tvarkaraštį

2025-08-15 20:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 20:58

Sinsinatyje (JAV) šią savaitę tęsiasi elitiniai ATP 1000 ir WTA 1000 serijų turnyrai, sukvietę beveik visus geriausius pasaulio tenisininkus ir tenisininkes.

Kei Nishikori | Scanpix nuotr.

Sinsinatyje (JAV) šią savaitę tęsiasi elitiniai ATP 1000 ir WTA 1000 serijų turnyrai, sukvietę beveik visus geriausius pasaulio tenisininkus ir tenisininkes.

REKLAMA
0

Deja, šių metų turnyre nei sirgalių, nei žaidėjų nelepina orai. Mačai dažnai vyksta kepinant daugiau nei 30 laipsnių karščiui ir jau ne vienas žaidėjas dėl perkaitimo negalėjo užbaigti savo mačų. Taip pat Sinsinatį vis lanko liūtys, sujaukusios turnyro tvarkaraštį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neseniai atlikta studija parodė, kad ateityje dėl klimato kaitos ir augančios temperatūros būtent turnyras Sinsinatyje bus paveiktas labai stipriai. Teigiama, kad jau 2033 m. daugiau nei pusė turnyro mačų turės būti nukelti dėl netinkamų oro sąlygų, o iki 2100 m. tokių mačų bus net 63 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Jei oras toliau taip šils, dienomis žaisti Sinsinatyje gali tapti neįmanoma. Tokiu atveju reikėtų mačus rengti anksti ryte ar vakare arba reikėtų ieškoti kitokių nestandartinių sprendimų.

REKLAMA

Buvęs Rogerio Federerio treneris Ivanas Ljubičičius leido suprasti, kad Sinsinačio turnyro organizatoriams anksčiau ar vėliau reikės imtis veiksmų ir keisti įprastą mačų tvarkaraštį.

„Niekas nelaimi, kai žaidėjai dėl ekstremalių oro sąlygų alpsta korte. Kokiame dar sporte yra reikalaujama, kad žaidėjai kone kasdien turėtų kankintis tokiomis sąlygomis?“, – klausė I. Ljubičičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų