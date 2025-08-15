Atmane‘o sėkmės istorija Sinsinatyje: likęs be agento ir rėmėjų per savaitę uždirbo daugiau nei per pusę metų

„Tai – beprotybė. Manau, nėra žodžių, galinčių apibūdinti, ką dabar jaučiu, – sakė T. Atmane’as, kuris iki šio turnyro Ohajuje šiemet buvo laimėjęs tik vieną iš keturių ATP mačų. – Pusfinalis man taip pat reiškia daug pinigų, todėl tai bus labai naudinga mano karjerai. Man tai labai daug reiškia, esu labai sujaudintas.“
Šio sezono pradžioje strigęs prancūzas per daugiau nei 7 mėnesius iš viso uždirbo 310 tūkst. JAV dolerių. Tuo tarpu per pastarąją savaitę Sinsinatyje (JAV) T. Atmane‘as jau užsitikrino bent 332 tūkst. JAV dolerių. Negana to, prancūzas ATP reitinge pirmą kartą karjeroje šoktels į 100-uką – virtualiame reitinge dabar jis yra net 69-as.
„L‘Equipe“ teigimu, T. Atmane‘as neturi agento ir yra praradęs beveik visus rėmėjus, tad šiame sezone į turnyrus keliauja iš savo santaupų. Neabejojama, kad po įspūdingo pasirodymo Sinsinatyje tai pasikeis ir T. Atmane‘as pagaliau sudarys kokią nors rėmimo sutartį.
„Be „Tecnifibre“ įmonės, kuri man suteikia raketes, aš daugiau rėmėjų neturiu nuo to laiko, kai bendradarbiavimą nutraukė „Asics“. Perku batus ir drabužius kaip eilinis žmogus. Agento neturiu. Pats rūpinuosi savimi. Patekimas į reitingo 100-uką reikš, kad man rečiau reikės žaisti kvalifikacijose – iš karto startuosiu nuo pagrindinio etapo. Tai prisidės prie mano finansinio stabilumo, suteiks galimybę investuoti į trenerius ir atsidėti kažkiek santaupų, nes žaisdamas ATP „Challenger“ ture aš tik patiriu nuostolius. Turiu elgtis protingai ir nenustoti dirbti. Reikia sugebėti parodyti, ką sugebu ir elitiniuose turnyruose, o ne tik ATP „Challenger“ ture“, – kalbėjo T. Atmane‘as.
According to @lequipe, surprise @Cincytennis quarterfinalist Terence Atmane has no clothing sponsor, no shoe sponsor and no agent— Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) August 14, 2025
That won't be the case for long pic.twitter.com/ixRXauzVTy
Pernai spalį teniso pasaulį apskriejo žinia, jog su T. Atmane‘u sutartį nutraukė pagrindinis rėmėjas „Asics“, kai prancūzas mače su Tayloru Fritzu pasirodė nešdamasis...konkurentų „Nike“ batelius.
Cosa rarísima esta que ha pasado.— José Morón (@jmgmoron) October 8, 2024
Terence Atmane anuncia en su Instagram, de una manera cuanto menos curiosa, que Asics le ha despedido.
Ayer, publicó una foto entrando a pista con unas Nike(?) en la mano.
Debe ser una estrategia de Marketing, si no, difícil de entender. pic.twitter.com/IzDLj7AWFz
„Ačiū už viską, „Asics“. Man buvo garbė jums atstovauti, net jei jūs mane ir atleidote. Negaliu skųstis dėl šio sprendimo. Tikiuosi, kad visi pamatėte, kaip pagerėjo mano psichologinė savijauta. Tai – naujosios mano versijos pradžia“, – pernai rašė T.Atmane‘as, padėkojęs visiems „Asics“ darbuotojams, su kuriais jam teko bendradarbiauti.
Quite an unusual post from Terrence Atmane, announcing on Instagram he got dumped by Asics after Shanghai. pic.twitter.com/EzxVLcNBfi— José Morgado (@josemorgado) October 8, 2024
Turnyro Sinsinatyje pusfinalyje T. Atmane‘as žais prieš geriausią pasaulio tenisininką italą Janniką Sinnerį (ATP-1).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
