  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Crvena Zvezda“ vilionės nesuveikė: Hylandas liks NBA

2025-08-15 18:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 18:52

Belgrado „Crvena Zvezda“ komandos viliotas Bonesas Hylandas turėtų likti NBA lygoje.

Bonesas Hylandas | „X“ nuotr.

0

Pasak pranešimų, 24 metų 188 cm ūgio atakų organizatorius artėja susitarimo link su Minesotos „Timberwolves“ ekipa.

Būtent joje praeitą sezoną užbaigė amerikietis.

Šis yra rungtyniavęs Denverio „Nuggets“ ir Los Andželo „Clippers“ komandose.

Praeitą sezoną B. Hylandas per vidutiniškai 10 minučių pasiekė 6,2 taško, 1 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

