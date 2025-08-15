„Crvena Zvezda“ vilionės nesuveikė: Hylandas liks NBA

Pasak pranešimų, 24 metų 188 cm ūgio atakų organizatorius artėja susitarimo link su Minesotos „Timberwolves“ ekipa.
Būtent joje praeitą sezoną užbaigė amerikietis.
Šis yra rungtyniavęs Denverio „Nuggets“ ir Los Andželo „Clippers“ komandose.
Praeitą sezoną B. Hylandas per vidutiniškai 10 minučių pasiekė 6,2 taško, 1 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
