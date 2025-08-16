Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Dricuso Du Plessio ir Chamzato Čimajevo paskutinė akistata perėjo į fizinį kontaktą

2025-08-16 10:29
2025-08-16 10:29

Jau artėjantį sekmadienio rytą Čikagoje (JAV) įvyks „UFC 319“ mišrių kovos menų turnyras, kurio pagrindinėje dvikovoje dėl vidutinio svorio kategorijos čempiono susitiks dabartinis titulo savininkas Pietų Afrikos kovotojas Dricusas Du Plessis (23-2) ir pretendentas į titulą Chamzatas Čimajevas (14-0).

Dricusas Du Plessis ir Chamzatas Čimajevas | „Stop“ kadras

Jau artėjantį sekmadienio rytą Čikagoje (JAV) įvyks „UFC 319“ mišrių kovos menų turnyras, kurio pagrindinėje dvikovoje dėl vidutinio svorio kategorijos čempiono susitiks dabartinis titulo savininkas Pietų Afrikos kovotojas Dricusas Du Plessis (23-2) ir pretendentas į titulą Chamzatas Čimajevas (14-0).

0

Artėjant dvikovai, įtampa tarp kovotojų dar labiau išaugo, o ceremoniniuose svėrimuose ji vos neperžengė ribų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

United Center“ arenoje ant svarstyklių lipęs Ch. Čimajevas net nenusivilko marškinėlių – tiesiog užlipo ir paleido savo garsų riksmą. D. Du Plessis, priešingai, pabaigai nusimetė marškinėlius ir, pozavęs fotografams, iškart žengė žemyn bei stojo akis į akį su Ch. Čimajevu.

D. Du Plessis ir Ch. Čimajevas agresyviai susigrūmė, todėl apsauga turėjo įsikišti, kad situacija neperaugtų į rimtesnį konfliktą. Vis dėlto Ch. Čimajevas dar spėjo stumtelėti D. Du Plessį, kol jie buvo galutinai atskirti, kad galėtų pasakyti paskutinius žodžius.

„Tiesiog eisiu ir sumalsiu šitą vyruką, – sakė Ch. Čimajevas. – Viena diena. Jam liko tik viena diena. Rytoj jis miręs.“

D. Du Plessis buvo kalbesnis, atsakydamas į Ch. Čimajevo fanų švilpimus.

„Jis yra tikras žvėris kaip varžovas, bet galiu jums pasakyti – aš jį paguldysiu miegoti, – sakė D. Du Plessis. – Nesvarbu, ar tai bus ant žemės, ar jį nokautuosiu, aš pašalinsiu jūsų vyruką, ir jūs visi galiausiai plosite. Aš tiesiog žinau – kaip ir kiekvieną kartą!“

„UFC 319“ tiesiogiai sekmadienį nuo 5 val. ryto galėsite stebėti Go3 televizijoje.

