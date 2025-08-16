Dricuso Du Plessio ir Chamzato Čimajevo paskutinė akistata perėjo į fizinį kontaktą

Artėjant dvikovai, įtampa tarp kovotojų dar labiau išaugo, o ceremoniniuose svėrimuose ji vos neperžengė ribų.
United Center“ arenoje ant svarstyklių lipęs Ch. Čimajevas net nenusivilko marškinėlių – tiesiog užlipo ir paleido savo garsų riksmą. D. Du Plessis, priešingai, pabaigai nusimetė marškinėlius ir, pozavęs fotografams, iškart žengė žemyn bei stojo akis į akį su Ch. Čimajevu.
D. Du Plessis ir Ch. Čimajevas agresyviai susigrūmė, todėl apsauga turėjo įsikišti, kad situacija neperaugtų į rimtesnį konfliktą. Vis dėlto Ch. Čimajevas dar spėjo stumtelėti D. Du Plessį, kol jie buvo galutinai atskirti, kad galėtų pasakyti paskutinius žodžius.
„Tiesiog eisiu ir sumalsiu šitą vyruką, – sakė Ch. Čimajevas. – Viena diena. Jam liko tik viena diena. Rytoj jis miręs.“
D. Du Plessis buvo kalbesnis, atsakydamas į Ch. Čimajevo fanų švilpimus.
„Jis yra tikras žvėris kaip varžovas, bet galiu jums pasakyti – aš jį paguldysiu miegoti, – sakė D. Du Plessis. – Nesvarbu, ar tai bus ant žemės, ar jį nokautuosiu, aš pašalinsiu jūsų vyruką, ir jūs visi galiausiai plosite. Aš tiesiog žinau – kaip ir kiekvieną kartą!“
„UFC 319“ tiesiogiai sekmadienį nuo 5 val. ryto galėsite stebėti Go3 televizijoje.
