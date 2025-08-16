Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Ryto“ žaidęs legionierius tapo „Nuggets“ trenerių štabo nariu

2025-08-16 09:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 09:59

Vilniaus „Ryte“ anksčiau žaidęs Mike‘as Moseris tęsia karjerą NBA lygoje.

Mike'as Moseris (kairėje) | „X“ nuotr.

Vilniaus „Ryte“ anksčiau žaidęs Mike‘as Moseris tęsia karjerą NBA lygoje.

0

34 metų amerikietis prisijungė prie Denverio „Nuggets“ komandos trenerių štabo ir dirbs asistentu.

Karjerą 2019 metais baigęs M. Moseris yra dirbęs asistentu Dalaso „Mavericks“, Bostono „Celtics“ bei Hiustono „Rockets“ ekipose.

Amerikietis Vilniuje žaidė 2014-2015 metų sezone. Tai buvo jo pirmasis sezonas profesionalo karjeroje.

Tąmet Europos taurėje krepšininkas per vidutiniškai 14 minučių fiksavo 4,8 taško ir 3,2 atkovoto kamuolio vidurkius.

Priminsime, kad „Nuggets“ ekipoje ateinantį sezoną žais Jonas Valančiūnas.

