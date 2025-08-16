„Ryto“ žaidęs legionierius tapo „Nuggets“ trenerių štabo nariu

34 metų amerikietis prisijungė prie Denverio „Nuggets“ komandos trenerių štabo ir dirbs asistentu.
Karjerą 2019 metais baigęs M. Moseris yra dirbęs asistentu Dalaso „Mavericks“, Bostono „Celtics“ bei Hiustono „Rockets“ ekipose.
Amerikietis Vilniuje žaidė 2014-2015 metų sezone. Tai buvo jo pirmasis sezonas profesionalo karjeroje.
Tąmet Europos taurėje krepšininkas per vidutiniškai 14 minučių fiksavo 4,8 taško ir 3,2 atkovoto kamuolio vidurkius.
Priminsime, kad „Nuggets“ ekipoje ateinantį sezoną žais Jonas Valančiūnas.
