Paskutinę akimirką atšaukta dar viena „UFC 319“ kova – kovotojas atskleidė negalintis net vaikščioti

Su Carlosu Diego Ferreira turėjęs susikauti 38-erių metų Kingas Greenas (anksčiau žinomas kaip Bobby Greenas) (32-17-1, 1 be nugalėtojo) atskleidė, kad jo trauma buvo tokia rimta, jog privertė sulaužyti asmeninę taisyklę prieš kovą.
„Anksčiau esu pasitraukęs iš kovų, bet kažkuriuo metu sau pasakiau – daugiau niekada nepasitrauksiu, – ketvirtadienio popietę „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše sakė K. Greenas. – Jei reikės, aš šlubuosiu iki narvo. Niekada nepasitrauksiu. Ši situacija kiek kitokia. Aš net vaikščioti negaliu.“
Vaizdo įraše K. Greenas parodė savo ramentus, tačiau neatskleidė konkrečios traumos pobūdžio. C. Diego Ferreira teigė, kad buvo įpusėjęs svorio metimą, kai sužinojo apie varžovo pasitraukimą, tačiau jam nebuvo pateikta priežastis.
Tai jau antroji „UFC 319“ turnyro kova, kuri buvo atšaukta paskutinę akimirką. Preliminarios programos kova tarp Rodrigo Sezinando ir Daniilo Dončenko, kuri turėjo būti pusvidutinio svorio kategorijos finalas naujausiame „The Ultimate Fighter“ sezone, buvo atšaukta, kai R. Sezinando patyrė traumą prieš pat kovą.
„TUF 33“ realybės šou su treneriais Danieliu Cormier ir Chaelio Sonnenu vis dar turi numatytą svorio kategorijos iki 57 kg finalą tarp Alibi Idiriso ir Josepho Moraleso, kuris įvyks „UFC 319“ turnyre.
Dabartinėje „UFC 319“ programoje liko 13 kovų, o pagrindinėje vakaro kovoje susikaus UFC vidutinio svorio kategorijos čempionas Dricusas du Plessis ir pretendentas į titulą Chamzatas Čimajevas.
