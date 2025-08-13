Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Po daugiau nei dešimtmečio UFC didins kovotojų premijas

2025-08-13 11:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 11:02

UFC žengia naują žingsnį ir nuo 2026 m. turės naujus transliacijų namus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Dana White'as | „Stop“ kadras

UFC žengia naują žingsnį ir nuo 2026 m. turės naujus transliacijų namus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

0

Kadangi transliacijų sutartis su ESPN baigsis šių metų pabaigoje, „TKO Group“, kuriai priklauso UFC ir WWE, sudarė susitarimą su „Paramount“, pagal kurį nuo 2026 metų visi tiesioginiai UFC renginiai bus transliuojami per šį kanalą.

Nors dar neaišku, kiek kovotojai realiai uždirbs ar praras iš 7,7 mlrd. JAV dolerių vertės UFC ir „Paramount“ transliacijos sutarties, Dana White’as antradienį nedelsdamas patvirtino vieną dalyką – premijos tikrai didės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kol kas šio klausimo nekomentuosiu, nes dar turime susėsti ir viską išsiaiškinti, – po „Dana White’s Contender Series 77“ turnyro sakė D. White’as. – Dabar rugpjūtis. Turime iki sausio viską sudėlioti. Bet lengviausias klausimas, į kurį galiu atsakyti – premijos akivaizdžiai didės. Tai bus didelis dalykas. Pamirškite, kad visiems kovotojams šiek tiek pakils uždarbis – vien premijų dydis kovotojui reikš milijonus dolerių.“

D. White’as nepatikslino, kiek tiksliai didės premijos.

Nuo 2013 metų po kiekvieno UFC turnyro įteikiamos keturios premijos už geriausius pasirodymus ir tai beveik visada siekė po 50 tūkst. JAV dolerių, išskyrus su retomis išimtimis.

Taip pat istoriškai čempionai gaudavo dalį nuo „pay-per-view“ pardavimų.

Viena didžiausių nežinomųjų, bent jau viešoje erdvėje, kalbant apie planuojamą „pay-per-view“ transliacijų atsisakymą „Paramount“ eroje – kas nutiks su „pay-per-view“ procentais, kuriuos gauna didžiausios UFC žvaigždės.

„Tai nėra didelė pertvarka, – sakė D. White’as. – Turime būrį protingų vaikinų buhalterijos skyriuje, kurie sugalvos, kaip viską suderinti. Tai labai gerai kovotojams. Man patinka, kad turime vieną kompaniją, kuri padarė tokias dideles investicijas į mus – jie su mumis eina iki galo.

Kovotojai gaus milžinišką reklamą, kurią kurs visi šie įvairūs, neįtikėtinus kanalus valdantys žmonės. Tai agresyvūs ir protingi žmonės, kurie kurs didelę žiniasklaidos imperiją.“

