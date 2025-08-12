Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

McGregoras grįžo į treniruotes: fanai sunerimę dėl prastos sportinės formos, Cyborg negalėjo susilaikyti nuo juoko

2025-08-12 22:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 22:48

Airis Conoras McGregoras po visų skandalų, atrodo, yra pasirengęs pabandyti dar kartą sugrįžti į kovinį sportą.

Conoras McGregoras | Instagram.com nuotr

Airis Conoras McGregoras po visų skandalų, atrodo, yra pasirengęs pabandyti dar kartą sugrįžti į kovinį sportą.

0

C. McGregoras nori kautis kitų metų liepos 4 d. planuojamame UFC Baltųjų rūmų turnyre JAV prezidento Donaldo Trumpo akivaizdoje. Manoma, kad tai gali būti didžiausias visų laikų UFC turnyras, kuriame nori kautis ne tik C. McGregoras, bet ir Jonas Jonesas bei kitos žvaigždės.

C. McGregoras tiki, kad kitąmet Baltųjų rūmų turnyre galėtų kautis būdamas Airijos prezidentu: „Kalbant apie prezidento Trumpo UFC Baltųjų rūmų turnyrą, liepos 4-oji kitąmet – šeštadienis. Tuo metu bus praėję beveik vieneri mano prezidentavimo metai. Stosiu į kovą kaip Airijos prezidentas“.

Reikia pažymėti, kad C. McGregoro šansai laimėti Airijos prezidento rinkimus yra vertinami kaip minimalūs.

Neseniai pasirodė vaizdo įrašas iš ringo, kur užfiksuotas į treniruotes grįžęs C. McGregoras. Dabartinė airio forma fanams didelio įspūdžio nepaliko – pabrėžiama, kad C. McGregoras dabar „lėtesnis nei bet kada anksčiau“. Dalis fanų ėmė raginti airį nebebandyti grįžti į ringą ir nerimavo, kad jis UFC turnyre būtų nokautuotas pirmajame raunde. Tuo tarpu garsi kovotoja Cris Cyborg, pamačiusi C. McGregoro treniruotes, nesulaikė juoko.

