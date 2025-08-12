McGregoras grįžo į treniruotes: fanai sunerimę dėl prastos sportinės formos, Cyborg negalėjo susilaikyti nuo juoko

C. McGregoras nori kautis kitų metų liepos 4 d. planuojamame UFC Baltųjų rūmų turnyre JAV prezidento Donaldo Trumpo akivaizdoje. Manoma, kad tai gali būti didžiausias visų laikų UFC turnyras, kuriame nori kautis ne tik C. McGregoras, bet ir Jonas Jonesas bei kitos žvaigždės.
C. McGregoras tiki, kad kitąmet Baltųjų rūmų turnyre galėtų kautis būdamas Airijos prezidentu: „Kalbant apie prezidento Trumpo UFC Baltųjų rūmų turnyrą, liepos 4-oji kitąmet – šeštadienis. Tuo metu bus praėję beveik vieneri mano prezidentavimo metai. Stosiu į kovą kaip Airijos prezidentas“.
July 4th next year is a Saturday, regarding President Trumps UFC White House event.
I will be reigning President of Ireland just under 1 year when I step out on the lawns of the White House to throw down.
Epic proportions! Or as I like to call it, Tuesday at the office.
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 4, 2025
Reikia pažymėti, kad C. McGregoro šansai laimėti Airijos prezidento rinkimus yra vertinami kaip minimalūs.
Neseniai pasirodė vaizdo įrašas iš ringo, kur užfiksuotas į treniruotes grįžęs C. McGregoras. Dabartinė airio forma fanams didelio įspūdžio nepaliko – pabrėžiama, kad C. McGregoras dabar „lėtesnis nei bet kada anksčiau“. Dalis fanų ėmė raginti airį nebebandyti grįžti į ringą ir nerimavo, kad jis UFC turnyre būtų nokautuotas pirmajame raunde. Tuo tarpu garsi kovotoja Cris Cyborg, pamačiusi C. McGregoro treniruotes, nesulaikė juoko.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣— CrisCyborg.Com (@criscyborg) August 10, 2025
