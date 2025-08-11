UFC pasirašė rekordinę transliacijų sutartį

Kadangi transliacijų sutartis su ESPN baigsis šių metų pabaigoje, „TKO Group“, kuriai priklauso UFC ir WWE, sudarė susitarimą su „Paramount“, pagal kurį nuo 2026 metų visi tiesioginiai UFC renginiai bus transliuojami per šį kanalą.
Remiantis UFC ir „Skydance Corporation“, kuriai priklauso „Paramount“, pranešimu spaudai, sutarties vertė siekia 7,7 mlrd. JAV dolerių per septynerius metus. 13 kasmet vykstančių UFC „pay-per-view“ turnyrų, taip pat dar 30 papildomų „Fight Night“ renginių bus transliuojami per „Paramount+“ platformą. Papildomi renginiai taip pat bus tiesiogiai rodomi CBS televizijoje.
UFC gerbėjams JAV bent jau laikinai baigsis „pay-per-view“ renginių pirkimo laikai – šiuo metu jų kaina siekia 79,99 JAV dolerio už kiekvieną.
„Šis platinimo strategijos pokytis suteiks didesnį prieinamumą ir matomumą sporto gerbėjams bei taps svarbiu katalizatoriumi, didinančiu įsitraukimą ir tolesnį „Paramount+“ prenumeratorių augimą“, – rašoma bendrovės pranešime, priduriant, kad ateityje bus svarstomi ir UFC transliacijų teisių sandoriai už JAV ribų.
Pagal „Paramount“ pranešimą, bendrovė vidutiniškai kasmet mokės po 1,1 mlrd. JAV dolerių už UFC transliacijų teises, o vėlesniais metais ši suma didės.
UFC transliacijų teisių sutartis su ESPN baigsis 2025 metų pabaigoje. ESPN penkerius metus vidutiniškai mokėjo apie 500 mln. JAV dolerių per metus.
Vis dėlto TKO nenutraukia ryšių su ESPN dėl UFC persikėlimo į „Paramount“. Praėjusią savaitę TKO pasirašė penkerių metų, 1,6 mlrd. JAV dolerių vertės sutartį su ESPN dėl WWE aukščiausio lygio tiesioginių renginių transliacijų.
