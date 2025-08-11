„Drifto“ varžybos sugrįžta į Alytaus miestą: Raudonkalnio gatvė virs lenktynių trasa

Renginio metu dalis Raudonkalnio gatvės bus laikinai uždaryta eismui ir pritaikyta „drifto“ lenktynėms. Varžybų programa numatyta dviem dienoms: šeštadienį, rugpjūčio 30 d., vyks dalyvių treniruotės, o žiūrovams bus siūloma „Drift Taxi“ paslauga – galimybė sėsti į sportinį automobilį šalia profesionalaus piloto. Pagrindinės varžybos vyks sekmadienį, rugpjūčio 31 d.
Organizatorių teigimu, varžybose tikimasi sulaukti mažiausiai 40 pilotų iš Lietuvos ir kaimyninių šalių. Tarp jau užsiregistravusių dalyvių – septynis pilotus deleguojanti „Capital.com Racing Team“, taip pat komandos „Driftanulsia“, „Ovt Drift Team“, „Side Pride Drift“ ir kitos.
„Arena Drift Cup“ serija pasižymi keliais formato bruožais. Vienoje trasoje varžosi visų trijų Lietuvos drifto lygų – PRO, Semi-PRO ir Street – sportininkai. Anot organizatorių, tai sukuria dinamišką varžybų eigą ir suteikia žemesnių lygų pilotams galimybę mokytis iš profesionalų.
Taip pat turnyre taikoma „Limited Tires“ taisyklė, pagal kurią dalyviai privalo naudoti nustatyto pločio ir riboto sukibimo padangas. Organizatorių teigimu, tai suvienodina dalyvių technines galimybes ir leidžia didesnį dėmesį skirti vairuotojų meistriškumui.
