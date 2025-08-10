„UTMA 13“ turnyre – Mato Pultaražinsko ir Martyno Daniaus kova

Nors kol kas dar nežinomas E. Stanionio varžovas, tačiau UTMA organizacija pradėjo aktyviau skelbti kitas planuojamas kovas.
Sekmadienį paskelbta, kad turnyre pasirodys ir Matas Pultaražinskas (3-5 UTMA), kuris svorio kategorijoje iki 67 kg pagal muay thai taisykles su MMA pirštinėmis susitiks su Martynu Daniumi (1-1 UTMA).
Abu kovotojai į ringą žengs po įspūdingų pergalių – balandžio mėnesį vykusiame „UTMA 12“ turnyre M. Pultaražinskas svorio kategorijos iki 67 kg „Grand Prix“ taurės finale nugalėjo Osvaldą Fedorovič (3-2 UTMA), tuo tarpu M. Danius svorio kategorijos iki 67 kg turnyro dėl čempiono diržo pusfinalyje nugalėjo Deividą Danylą (3-2 UTMA).
M. Pultaražinskas UTMA organizacijoje debiutavo 2023 m. balandį, kai teisėjų sprendimu nusileido Alexiui Lougeois. Vėliau jis teisėjų sprendimu nusileido Vitui Karosui ir Arnestui Naujokui, bet įveikė Dovydą Rimkų. 2024 m. rugsėjį jis techniniu nokautu pralaimėjo Raimondui Avlasevičiui, taip pat techniniu nokautu pralaimėjo D. Rimkui, o 2025 m. atsitiesė ir nugalėjo Justiną Gedminą bei O. Fedorovič.
M. Danius UTMA orgnaizacijoje pirmą kartą kovojo 2025 m. sausį, kai pralaimėjo V. Karosui, o kitas jo pasirodymas įvyko prieš jau minėtą D. Danylą.
Taip pat jau anksčiau buvo paskelbta, kad svorio kategorijoje iki 93 kg pagal kikbokso taisykles Ignas Pauliukevičius (3-0 UTMA) susitiks su Edvinu Šalkovski (2-1 UTMA), dėl svorio kategorijos iki 75 kg čempiono diržo penkių raundų kovoje susitiks dabartinis titulo savininkas Raimondas Avlasevičius (3-0-1 UTMA) ir Nauris Lukošiūnas (0-1 UTMA) svorio kategorijos iki 67 kg kikbokso „Grand Prix“ turnyro pusfinalyje Vitas Karosas (5-3 UTMA) susitiks su Khyzeru Hayatu (1-0 UTMA), o svorio kategorijoje iki 84 kg pagal kikbokso taisykles Dominykas Dirkstys (9-2 UTMA) kovos su Nagliu Kanišausku (1-0 UTMA).
Turnyro programa:
17:00 val. Ankstyvosios preliminarios kovos (profesionalų boksas, 4 raundai)
TBA - TBA
TBA - TBA
TBA - TBA
TBA - TBA
TBA - TBA
19:00 val. Preliminarios kovos
TBA - TBA
TBA - TBA
TBA - TBA
Matas Pultaražinskas – Martynas Danius (-67kg/Muay thai)
Vitas Karosas - Khyzer Hayat (-67kg/Kikboksas)
21:00 Pagrindinės kovos
Ignas Pauliukevičius - Edvinas Šalkovski (-93kg/Kikboksas)
TBA - TBA
TBA - TBA
Dominykas Dirkstys - Naglis Kanišauskas (-84kg/Kikboksas)
Nauris Lukošiūnas - Raimondas Avlasevičius (-75kg/Kikboksas/5 raundai)
Eimantas Stanionis - TBA (10 roundų, profesionalų boksas, ne anksčiau 23.00 val.)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!