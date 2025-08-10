Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UTMA 13“ turnyre – Mato Pultaražinsko ir Martyno Daniaus kova

2025-08-10 19:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 19:55

Jau rugsėjo 27-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks grandiozinis kovinio sporto turnyras „UTMA 13“, kurio pagrindinėje kovoje turėtų pasirodyti ir buvęs WBA pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Eimantas Stanionis (15-1).

Matas Pultaražinskas ir Martynas Danius | Organizatorių nuotr.

Jau rugsėjo 27-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks grandiozinis kovinio sporto turnyras „UTMA 13“, kurio pagrindinėje kovoje turėtų pasirodyti ir buvęs WBA pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Eimantas Stanionis (15-1).

1

Nors kol kas dar nežinomas E. Stanionio varžovas, tačiau UTMA organizacija pradėjo aktyviau skelbti kitas planuojamas kovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienį paskelbta, kad turnyre pasirodys ir Matas Pultaražinskas (3-5 UTMA), kuris svorio kategorijoje iki 67 kg pagal muay thai taisykles su MMA pirštinėmis susitiks su Martynu Daniumi (1-1 UTMA).

Abu kovotojai į ringą žengs po įspūdingų pergalių – balandžio mėnesį vykusiame „UTMA 12“ turnyre M. Pultaražinskas svorio kategorijos iki 67 kg „Grand Prix“ taurės finale nugalėjo Osvaldą Fedorovič (3-2 UTMA), tuo tarpu M. Danius svorio kategorijos iki 67 kg turnyro dėl čempiono diržo pusfinalyje nugalėjo Deividą Danylą (3-2 UTMA).

M. Pultaražinskas UTMA organizacijoje debiutavo 2023 m. balandį, kai teisėjų sprendimu nusileido Alexiui Lougeois. Vėliau jis teisėjų sprendimu nusileido Vitui Karosui ir Arnestui Naujokui, bet įveikė Dovydą Rimkų. 2024 m. rugsėjį jis techniniu nokautu pralaimėjo Raimondui Avlasevičiui, taip pat techniniu nokautu pralaimėjo D. Rimkui, o 2025 m. atsitiesė ir nugalėjo Justiną Gedminą bei O. Fedorovič.

M. Danius UTMA orgnaizacijoje pirmą kartą kovojo 2025 m. sausį, kai pralaimėjo V. Karosui, o kitas jo pasirodymas įvyko prieš jau minėtą D. Danylą.

Taip pat jau anksčiau buvo paskelbta, kad svorio kategorijoje iki 93 kg pagal kikbokso taisykles Ignas Pauliukevičius (3-0 UTMA) susitiks su Edvinu Šalkovski (2-1 UTMA), dėl svorio kategorijos iki 75 kg čempiono diržo penkių raundų kovoje susitiks dabartinis titulo savininkas Raimondas Avlasevičius (3-0-1 UTMA) ir Nauris Lukošiūnas (0-1 UTMA) svorio kategorijos iki 67 kg kikbokso „Grand Prix“ turnyro pusfinalyje Vitas Karosas (5-3 UTMA) susitiks su Khyzeru Hayatu (1-0 UTMA), o svorio kategorijoje iki 84 kg pagal kikbokso taisykles Dominykas Dirkstys (9-2 UTMA) kovos su Nagliu Kanišausku (1-0 UTMA).

Turnyro programa:

17:00 val. Ankstyvosios preliminarios kovos (profesionalų boksas, 4 raundai)

TBA - TBA

TBA - TBA

TBA - TBA

TBA - TBA

TBA - TBA

19:00 val. Preliminarios kovos

TBA - TBA

TBA - TBA

TBA - TBA

Matas Pultaražinskas – Martynas Danius (-67kg/Muay thai)

Vitas Karosas - Khyzer Hayat (-67kg/Kikboksas)

21:00 Pagrindinės kovos

Ignas Pauliukevičius - Edvinas Šalkovski (-93kg/Kikboksas)

TBA - TBA

TBA - TBA

Dominykas Dirkstys - Naglis Kanišauskas (-84kg/Kikboksas)

Nauris Lukošiūnas - Raimondas Avlasevičius (-75kg/Kikboksas/5 raundai)

Eimantas Stanionis - TBA (10 roundų, profesionalų boksas, ne anksčiau 23.00 val.)

