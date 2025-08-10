UFC rekordininkė Angela Hill svėrimų metu negalėjo sulaikyti juoko po kurioziškos situacijos su liemenėlės įdėklais

Po UFC turnyo Las Vegase ir pralaimėjimo prieš Iasmin Lucindo, 40-metė A. Hill oficialiai tapo daugiausiai pralaimėjimų patyrusia kovotoja UFC istorijoje.
A. Hill yra viena ilgiausiai organizacijoje kovojančių sportininkių, o UFC jau pasirodė 28 kartus. Ji trečią kartą iš eilės kovojo visas 15 minučių, tačiau teisėjų sprendimai vėl nebuvo jos naudai – pralaimėta vieningu teisėjų sprendimu (27-30, 27-30, 28-29), o jos 15 pralaimėjimų UFC turnyruose yra daugiausia tarp visų moterų organizacijos istorijoje.
13 iš 15 savo karjeros pralaimėjimų patyrusi teisėjų sprendimais, A. Hill taip pat pateko į daugiausiai pralaimėjimų patyrusių UFC kovotojų penketuką apskritai.
Negana to, dar prieš kovą A. Hill patyrė ir nemalonią akimirką svėrimosi metu, kai pamiršo išsiimti liemenėlės įdėklus, o svėrimus prižiūrintis asmuo juos numetė ant žemės.
A. Hill griebėsi už veido, kai sutrikęs pareigūnas bandė padėti įdėklus ant svarstyklių pakylos, tačiau vienas jų nukrito ir nuriedėjo ant grindų.
A. Hill sunkiai bandė sulaikyti juoką, o jos reakcija sulaukė daug simpatijų internete.
Vienas gerbėjas socialiniame tinkle „X“ rašė: „Ji buvo nuostabi taip pasielgusi – pelnė mano simpatijas savo asmenybe.“
Kitas pridėjo: „Ji pasielgė su tiek daug klasės, kiek tik buvo įmanoma tokioje situacijoje. Dabar esu didelis jos gerbėjas.“
Trečias komentavo: „Myliu šias merginas – tokias mielas ir švelnias. Narve – žvėrys. Po kovos vėl mielos ir švelnios.“
A. Hill išliko tokia pat mandagi ir kitą vakarą, kai narve į viršų kilo I. Lucindo ranka.
23-ejų sportininkė, gimusi tais metais, kai A. Hill sukako 17, prieš kovą neslėpė, kad ją stebina toks amžiaus skirtumas.
„Tai beprotiška, – juokdamasi portalui „MMA Fighting“ sakė I. Lucindo. – Nemeluosiu, tai labai beprotiška. Tai kažkas tokio, kad galvoji: „Dieve mano, ji beveik tokio pat amžiaus kaip mano mama.“ Mano mamai yra 43 metai.
Bet aš labai gerbiu Angelą. Dar prieš man patenkant į UFC, prieš man pradedant kovoti, ji jau kovojo, jau kūrė savo istoriją. Esu mačiusi daug Angelos kovų dar iki man patenkant į UFC ir žinau, kokia ji sportininkė bei kokią istoriją ji yra sukūrusi. Esu labai laiminga. Įsivaizduok – stebi kažką, o po to pati kovoji su ja. Tai yra didelis pasiekimas.“
