  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Aistė Pukštaitė iškovojo du aukso medalius Europos jaunimo šaškių čempionate Italijoje

2025-08-10 18:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 18:49

Italijoje baigėsi Europos jaunimo šimtalangių šaškių čempionatas, kur fantastiškai pasirodė Lietuvos žaidėjai.

saske.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Italijoje baigėsi Europos jaunimo šimtalangių šaškių čempionatas, kur fantastiškai pasirodė Lietuvos žaidėjai.

0

Merginų (iki 19 metų) klasikinėje programoje Europos jaunimo čempione tapo Aistė Pukštaitė. Ji surinko 11 taškų iš 16 galimų ir aplenkė visas 17 varžovių.

Berniukų (iki 13 metų) kategorijoje triumfavo Benas Mendelis. Jis pelnė 13 tšk. iš 18 galimų ir aplenkė 25 konkurentus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Greitųjų šaškių turnyre A. Pukštaitė taip pat iškovojo aukso medalį, surinkdama 13 tšk. iš 18 galimų. Bronzą tarp jaunučių (iki 16 metų) pridėjo Augustas Gainovskis (12 tšk. iš 18 galimų).

„Žaibo“ turnyre A. Pukštaitės medalių serija nutrūko, bet Lietuva be apdovanojimų neliko. Toje pačioje merginų (iki 19 metų) amžiaus grupėje Myja Plėštytė su 12 tšk. iš 18 galimų pelnė sidabrą.

