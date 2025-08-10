Italijoje – Zagainovos pergalė, Vadeikio ir Kilty prizinės vietos bei rezultatus „pagerinęs“ stiprus vėjas

Marius Vadeikis pirmą kartą peržengė 8 metrų ribą (tiesa, padedant nelegaliam vėjui, viršijusiam 2 m/s ribą) ir užėmė antrą vietą – 8.06/3.9 m (x – x- x -7.66/1.9 – 7.87/2.0 – 8.06/3.9). M. Vadeikis nusileido tik tokį patį rezultatą pasiekusiam suomiui Kristianui Pulli (8.06). Tiesa, suomis savo geriausią šuolį atliko pučiant legaliam vėjui, be to, jo antras geriausias šuolis buvo tolimesnis nei M. Vadeikio (atitinkamai 7.99 bei 7.87).
Stiprus palankus vėjas pūtė ir trišuolininkių varžybų metu. Jas laimėjo Diana Zagainova – 14.06/3.8 m (13.74/3.1 – 13.81/4.5 – 13.96/5.2 – x – 13.94/2.8 – 14.06/3.8). Dovilė Kilty užėmė antrą vietą – 13.89/3.3 m (x – x – x – 13.89/3.3 – 13.79/3.1 – x)
Už lietuvių dueto trišuolininkių varžybose liko jamaikietė Kimberly Williams (13.74).
