  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Italijoje – Zagainovos pergalė, Vadeikio ir Kilty prizinės vietos bei rezultatus „pagerinęs“ stiprus vėjas

2025-08-10 18:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 18:38

Sekmadienį tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose Italijos kalnų kurorte Sestrierėje (2035 m aukštyje virš jūros lygio) dalyvavo trys lietuviai šuolininkai.

Diana Zagainova | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

0

Marius Vadeikis pirmą kartą peržengė 8 metrų ribą (tiesa, padedant nelegaliam vėjui, viršijusiam 2 m/s ribą) ir užėmė antrą vietą – 8.06/3.9 m (x – x- x -7.66/1.9 – 7.87/2.0 – 8.06/3.9). M. Vadeikis nusileido tik tokį patį rezultatą pasiekusiam suomiui Kristianui Pulli (8.06). Tiesa, suomis savo geriausią šuolį atliko pučiant legaliam vėjui, be to, jo antras geriausias šuolis buvo tolimesnis nei M. Vadeikio (atitinkamai 7.99 bei 7.87).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stiprus palankus vėjas pūtė ir trišuolininkių varžybų metu. Jas laimėjo Diana Zagainova – 14.06/3.8 m (13.74/3.1 – 13.81/4.5 – 13.96/5.2 – x – 13.94/2.8 – 14.06/3.8). Dovilė Kilty užėmė antrą vietą – 13.89/3.3 m (x – x – x – 13.89/3.3 – 13.79/3.1 – x)

Už lietuvių dueto trišuolininkių varžybose liko jamaikietė Kimberly Williams (13.74).

