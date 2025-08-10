Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Europos U20 čempionate asmeninį rekordą pagerinusi Beniušytė: „Padariau viską labai gerai“

2025-08-10 13:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 13:18

Rugpjūčio 7–10 dienomis Tamperėje (Suomija) vyksta Europos jaunimo (U20) lengvosios atletikos čempionatas, kuriame dalyvauja dešimt lietuvių. Šeštadienį bronzos medalį ieties metimo finale laimėjo Orinta Navikaitė, o penktadienį šalia apdovanojimų pakylos buvo Aurėja Beniušytė – trišuolininkė čempionate užėmė ketvirtą vietą.

Aurėja Beniušytė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

0

Pasiekimas neeilinis, o dar įspūdingiau, jog garbinga vieta pasiekta pagerinus asmeninį rekordą. Geriausiu bandymu A. Beniušytė nušoko 13.35 m (13.35-13.13-12.82-12.86-13.18-12.78) ir net penkiolika centimetrų pagerino karjeros rekordą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Džiaugsmo yra begalė, negaliu net apsakyti. Šokdama jaučiau, kad padariau viską labai gerai. Net nelaukiau, kol parodys, ar šuolis užskaitytas, nes jaučiau, jog bus pakelta balta vėliavėlė, – taip ir buvo. Geriausia tai, kad svarbiausiame starte pavyko atiduoti visą save ir sezoną baigti su asmeniniu rekordu. Tiesiog nuostabu“, – emocijomis dalinosi A. Beniušytė.

Trišuolio rungtyje aukso medalį laimėjo čempionato rekordą pagerinusi italė Erika Giorgia Anoeta Saraceni (14.24 m), sidabru pasidabino rumunė Daria Vrinceanu (13.75 m), o bronzą iškovojo latvė Adriana Kruzmane (13.62 m).

Nors A. Beniušytė finale šoko toliau nei bet kada anksčiau, nesklandumų prieš startą buvo: „Per bandymus labai stipriai sudūriau kulną, todėl baimės buvo daug. Nežinojau, kaip toli skausmas gali nueiti, bet stengiausi apie jį negalvoti. Taip toli nukeliavusi, negaliu pasiduoti ar bijoti šokti. Kadangi tai buvo mano paskutinės ir svarbiausios varžybos šiais metais, nesvarbu, kiek kulną skaudės po jų. Svarbiausia – pasimėgauti akimirka ir finalu. Visa kita buvo puiku, net geriau nei visada.“

Geriausią rezultatą lietuvei pavyko užfiksuoti pirmuoju bandymu – būtent to iš auklėtinės ir nori trenerė Indrė Gricevičienė: „Visada trenerė primena vieną dalyką – nuo pirmo šuolio turiu padaryti geriausią rezultatą ir nelaukti galo, nes ne visada galiu turėti šansą atlikti šešis šuolius.

Tas rezultatas tikrai motyvavo dar geriau pasirodyti, bet galbūt kažkiek perspaudžiau save. Visgi, net trys šuoliai buvo virš 13 metrų, o tai yra labai džiugu. Būdama sektoriuje jaučiu daug visko viename – baimę, stresą, bet tuo pačiu ir laimę, ramybę, užsivedimą bei begalinį džiaugsmą.“

2022-aisiais A. Beniušytė Europos U18 čempionate užėmė septintą vietą, 2023-aisiais Europos U20 čempionate liko vienuolikta, o 2024-aisias debiutavo pasaulio U20 čempionate, kuriame užėmė aštuonioliktą poziciją. Nuostabių pasiekimų trišuolininkė turi Europos jaunimo olimpiniuose festivaliuose: 2022-aisiais pavyko laimėti aukso medalį, o 2023-aisiais – pasidabinti bronza.

Šių metų žiemą A. Beniušytė triumfavo Baltijos ir Lietuvos jaunimo čempionatuose, o vasarą laimėjo auksą Lietuvos jaunimo čempionate bei sidabrą Baltijos jaunimo čempionate. Pasak lengvaatletės, aukštus pasiekimus ir asmeninius rekordus lėmė sunkus darbas, psichologinis pasiruošimas, atsidavimas sportui bei mėgavimasis varžybomis.

„Emocijų buvo įvairių – ir liūdnų, ir labai džiaugsmingų. Būtent prieš Europos čempionatą pradėjo lįsti įvairios kliūtys, kurios stabdė normalų pasiruošimą. Su trenere jas ignoravome ir neleidome blogoms mintims mūsų paveikti. Šį sezoną išmokau tvarkytis su savo mintimis ir ignoruoti tai, kas anksčiau man pakišdavo koją. Be to, visur stengiuosi atrasti pozityvo“, – sezoną apžvelgė ir išmoktas pamokas akcentavo A. Beniušytė.

Penktadienį Tamperėje startavo ir sprinteris Matas Janarauskas, kuris dalyvavo 400 m bėgimo pusfinalyje (47,89 sek.) ir čempionate užėmė dvidešimtą vietą.

Sekmadienį Europos čempionate pasirodys Joana Fiodorovaitė, kurios 18:55 val. laukia šuolio į tolį finalas. Čempionatą tiesiogiai transliuoja portalas „Eurovision Sport“.

