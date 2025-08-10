Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Giedrius Valinčius Ordegeme pasiekė trečią visų laikų Lietuvos 5000 m bėgimo rezultatą

2025-08-10 12:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 12:20

WA kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybose Ordegeme (Belgija) dalyvavo du Lietuvos bėgikai.

Giedrius Valinčius | Alfredo Pliadžio nuotr.

WA kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybose Ordegeme (Belgija) dalyvavo du Lietuvos bėgikai.

0

Giedrius Valinčius 5000 m bėgime pagerino asmeninį rekordą, pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą ir trečią Lietuvoje per visą laiką- 13 min. 33.31 sek. Savo bėgime jis finišavo trečias, tarp visų keturių bėgimų dalyvių jo rezultatas buvo 46-as.

5000 m rungtyje dominavo Afrikos atstovai, užėmę 4 pirmąsias vietas. Nugalėjo Cornelius Kemboi (12:57.80) iš Kenijos, antras buvo Oscaras Chelimo (12:58.13) iš Ugandos, o trečias – Pietų Afrikos Respublikos atstovas Adriaanas Wildschuttas (12:58.20).

Lietuvos rekordas šioje rungtyje yra vienas iš seniausių. Jį dar 1979 m. pasiekė Aleksandras Antipovas (13:17.9).

Džiugas Balčiūnas bėgo 800 m – 1 min. 57.22 sek. (4 vieta bėgime, 94 vieta tarp visų dalyvių).

