Giedrius Valinčius Ordegeme pasiekė trečią visų laikų Lietuvos 5000 m bėgimo rezultatą

Giedrius Valinčius 5000 m bėgime pagerino asmeninį rekordą, pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą ir trečią Lietuvoje per visą laiką- 13 min. 33.31 sek. Savo bėgime jis finišavo trečias, tarp visų keturių bėgimų dalyvių jo rezultatas buvo 46-as.
5000 m rungtyje dominavo Afrikos atstovai, užėmę 4 pirmąsias vietas. Nugalėjo Cornelius Kemboi (12:57.80) iš Kenijos, antras buvo Oscaras Chelimo (12:58.13) iš Ugandos, o trečias – Pietų Afrikos Respublikos atstovas Adriaanas Wildschuttas (12:58.20).
Lietuvos rekordas šioje rungtyje yra vienas iš seniausių. Jį dar 1979 m. pasiekė Aleksandras Antipovas (13:17.9).
Džiugas Balčiūnas bėgo 800 m – 1 min. 57.22 sek. (4 vieta bėgime, 94 vieta tarp visų dalyvių).
