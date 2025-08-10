Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Simas Bertašius Mančesteryje laimėjo 5000 m bėgimą bei pagerino asmeninį ir varžybų rekordus

2025-08-10 12:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 12:14

Šeštadienį WA kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybose Mančesteryje (Didžioji Britanija) Simas Bertašius pagerino asmeninį rekordą (šeštas rezultatas Lietuvoje per visą istoriją) ir laimėjo 5000 m bėgimą – 13 min. 37.01 sek.

Simas Bertašius | Roko Lukoševičiaus nuotr.

0

Varžybų ir stadiono rekordus tuo pačiu pagerinęs lietuvis daugiau nei 11 sek. aplenkė artimiausią konkurentą – Harry Wakefieldą (13:48.85). Trečias atbėgo Benas Alcockas (14:00.43).

5000 m bėgime iš viso startavo 17 stajerių.

Lietuvos rekordas šioje rungtyje yra vienas iš seniausių. Jį dar 1979 m. pasiekė Aleksandras Antipovas (13:17.9). Tuo tarpu S. Bertašius Lietuvos rekordininkas yra net keturiose trumpesnėse distancijose (1000 m, 1500 m, mylios ir 3000 m).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

