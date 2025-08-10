Simas Bertašius Mančesteryje laimėjo 5000 m bėgimą bei pagerino asmeninį ir varžybų rekordus

Varžybų ir stadiono rekordus tuo pačiu pagerinęs lietuvis daugiau nei 11 sek. aplenkė artimiausią konkurentą – Harry Wakefieldą (13:48.85). Trečias atbėgo Benas Alcockas (14:00.43).
5000 m bėgime iš viso startavo 17 stajerių.
Lietuvos rekordas šioje rungtyje yra vienas iš seniausių. Jį dar 1979 m. pasiekė Aleksandras Antipovas (13:17.9). Tuo tarpu S. Bertašius Lietuvos rekordininkas yra net keturiose trumpesnėse distancijose (1000 m, 1500 m, mylios ir 3000 m).
