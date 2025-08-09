Pijus Labutis nepateko tarp geriausiųjų „Florida Open“ pulo turnyre

Turnyro pradžioje P. Labutis žaidė galingai – pirmame rate net 9:1 nugalėjo amerikietį Justiną Stocką. Visgi, antrajame rate lietuvis 7:9 nusileido olandui Mikai van Berkeliui.
Vėliau P. Labutis tęsė pasirodymą pralaimėjusiųjų „tinklelyje“. P. Labutis užtikrintai 8:0 įveikė Carlosą Gomezą iš Venesuelos, o po įtemptos kovos 8:7 nugalėjo Lo Ho Sumą iš Honkongo. Tačiau kovoje dėl išlikimo jam teko pripažinti amerikiečio Hunterio Lombardo pranašumą – P. Labutis pralaimėjo rezultatu 7:9.
Turnyre startavo 256 dalyviai, o bendrą prizų fondą sudaro 200 tūkst. JAV dolerių.
