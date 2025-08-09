Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pijus Labutis nepateko tarp geriausiųjų „Florida Open“ pulo turnyre

2025-08-09 15:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 15:15

Lietuvos pulo žaidėjas Pijus Labutis pradėjo savo turnyrų maratoną Jungtinėse Valstijose. Pirmasis iš jų – „Florida Open“ Orlande – jam nebuvo sėkmingas: į geriausių 64 žaidėjų etapą prasibraukti nepavyko.

Pijus Labutis | Organizatorių nuotr.

Lietuvos pulo žaidėjas Pijus Labutis pradėjo savo turnyrų maratoną Jungtinėse Valstijose. Pirmasis iš jų – „Florida Open“ Orlande – jam nebuvo sėkmingas: į geriausių 64 žaidėjų etapą prasibraukti nepavyko.

REKLAMA
0

Turnyro pradžioje P. Labutis žaidė galingai – pirmame rate net 9:1 nugalėjo amerikietį Justiną Stocką. Visgi, antrajame rate lietuvis 7:9 nusileido olandui Mikai van Berkeliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau P. Labutis tęsė pasirodymą pralaimėjusiųjų „tinklelyje“. P. Labutis užtikrintai 8:0 įveikė Carlosą Gomezą iš Venesuelos, o po įtemptos kovos 8:7 nugalėjo Lo Ho Sumą iš Honkongo. Tačiau kovoje dėl išlikimo jam teko pripažinti amerikiečio Hunterio Lombardo pranašumą – P. Labutis pralaimėjo rezultatu 7:9.

Turnyre startavo 256 dalyviai, o bendrą prizų fondą sudaro 200 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų