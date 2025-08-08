EBPF draudimas translytėms sportininkėms žaisti moterų pulo turnyruose liko galioti po teismo sprendimo

Profesionali translytė pulo žaidėja Harriet Haynes po tokio EBPF sprendimo kreipėsi į teismą. Žaidėja aiškino, kad EBPF sprendimas buvo nukreiptas tiesiogiai prieš ją ir kaltino federaciją diskriminaciniu elgesiu.
British transgender pool player Harriet Haynes has lost her discrimination case against the English Blackball Pool Federation, following her 2023 ban from its women’s competitions.https://t.co/z0iJiKl8K5REKLAMAREKLAMA— Star Observer (@star_observer) August 4, 2025
Visgi, prieš keletą dienų buvo pranešta, kad H. Haynes teismą pralaimėjo. Teismas padarė išvadą, kad EBPF siekė užtikrinti sąžiningą konkurenciją moterų sporte ir kad draudimas H. Haynes varžytis su moterimis buvo vienintelis būdas tai pasiekti.
Kitos federacijos iki šiol leidžia translytėms žaidėjoms varžytis moterų turnyruose, nors tai neretai kelia skandalus. Pernai žaisti su H. Haynes Europos čempionato finale atsisakė Kim O‘Brien, o 2023 m. tokio paties protesto ėmėsi Lynne Pinches.
Absolutely incredible.
At the European Pool Championships, female player, Kim O'Brien, forfeited the women's final where she was set to play male player, Harriet Haynes.
I am happily paying her the prize money she lost out on. Stop playing their game. More of this!!👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/MAKH5KUm15REKLAMAREKLAMA— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) February 29, 2024
A female pool player reportedly refused to compete against a trans-identified male opponent at the Women’s Champions of Champions Final in Denbighshire, Wales, yesterday.— REDUXX (@ReduxxMag) November 13, 2023
Lynne Pinches walked away from the table after being matched to play against Chris "Harriet" Haynes. pic.twitter.com/vLofQALosk
Šiemet taip pat kilo nemenkas pasipiktinimas, kai moterų pulo turnyro finale Didžiojoje Britanijoje H. Haynes žaidė prieš kitą translytę žaidėją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!