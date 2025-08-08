Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

EBPF draudimas translytėms sportininkėms žaisti moterų pulo turnyruose liko galioti po teismo sprendimo

2025-08-08 18:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 18:47

Anglijos pulo federacija (EBPF) dar 2023 m. rugpjūtį priėmė sprendimą neleisti moterų varžybose dalyvauti toms žaidėjoms, kurios gimė kaip vyrai.

Harriet Haynes | „Stop“ kadras

Anglijos pulo federacija (EBPF) dar 2023 m. rugpjūtį priėmė sprendimą neleisti moterų varžybose dalyvauti toms žaidėjoms, kurios gimė kaip vyrai.

0

Profesionali translytė pulo žaidėja Harriet Haynes po tokio EBPF sprendimo kreipėsi į teismą. Žaidėja aiškino, kad EBPF sprendimas buvo nukreiptas tiesiogiai prieš ją ir kaltino federaciją diskriminaciniu elgesiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, prieš keletą dienų buvo pranešta, kad H. Haynes teismą pralaimėjo. Teismas padarė išvadą, kad EBPF siekė užtikrinti sąžiningą konkurenciją moterų sporte ir kad draudimas H. Haynes varžytis su moterimis buvo vienintelis būdas tai pasiekti.

Kitos federacijos iki šiol leidžia translytėms žaidėjoms varžytis moterų turnyruose, nors tai neretai kelia skandalus. Pernai žaisti su H. Haynes Europos čempionato finale atsisakė Kim O‘Brien, o 2023 m. tokio paties protesto ėmėsi Lynne Pinches.

Šiemet taip pat kilo nemenkas pasipiktinimas, kai moterų pulo turnyro finale Didžiojoje Britanijoje H. Haynes žaidė prieš kitą translytę žaidėją.

