TV3 naujienos > Sportas

Oficalu: „Baskonia“ klube Laso pakeis kitas treneris

2025-08-08 18:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 18:25

Kitą sezoną Vitorijos „Baskonia“ ekipos vairą perims naujas treneris – Pablo Galbiati, kuris pakeis Pablo Laso, oficialiai palikusį komandą.

Pablo Galbiati | Organizatorių nuotr.

Kitą sezoną Vitorijos „Baskonia" ekipos vairą perims naujas treneris – Pablo Galbiati, kuris pakeis Pablo Laso, oficialiai palikusį komandą.

0

P. Galbiati pastaruosius du sezonus dirbo Trento „Dolomiti Energia“ klube. Su šia ekipa Italijos lygoje pasiekė ketvirtą vietą reguliariajame sezone, tačiau atkrintamosiose baigė pasirodymą ketvirtfinalyje, nusileidęs Milano „EA7 Emporio Armani“ komandai.

Praėjusiame Eurolygos sezone P. Laso treniruojami baskai į atkrintamąsias nepateko.

