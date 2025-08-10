„Sporty Salaries“ nustebino pranešimu apie Stoliarenko uždarbį už UFC kovą

Tai J. Stoliarenko buvo jau antrasis pralaimėjimas iš eilės bei šeštasis per aštuonis pasirodymus UFC narve. Tuo tarpu G. Fernandes tai buvo trečioji pergalė paeiliui, o prieš tai ji nugalėjo Carli Judice ir Cong Wang.
Nepaisant pralaimėjimo, J. Stoliarenko, anot „Sporty Salaries“ turėtų gauti vieną didžiausių karjeros uždarbių. Neoficialiais portalo duomenimis, lietuvė už kovą turėjo gauti 91 tūkst. JAV dolerių (85 tūkst. už dalyvavimą turnyre ir 6 tūkst. pagal rėmimo sutartį su „Venum“). Tuo tarpu G. Fernandes, net priskaičiavus premiją už pergalę, neva uždirbo tik 64,5 tūkst. JAV dolerių.
Reikia pažymėti, kad „Sporty Salaries“ duomenys jau ne kartą atrodė kiek „išpūsti“. Šis portalas skelbė, kad J. Stoliarenko už pergalę prieš Molly McCann uždirbo apie 100 tūkst. JAV dolerių, kai kiti šaltiniai skelbė maždaug apie 80 tūkst. JAV dolerių uždarbį. Skirtumas tas, kad kova su M. McCann vyko Londono „O2“ arenoje (Didžioji Britanija), o su G. Fernandes – kukliose „UFC Apex“ patalpose.
„Sporty Salaries“ duomenimis, tarp visų turnyro dalyvių J. Stoliarenko pagal uždarbį pasidalino 16-17 vietas.
