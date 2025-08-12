Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Armandas Duplantis Budapešte pasiekė naują šuolio su kartimi pasaulio rekordą

2025-08-12 22:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 22:47

Šuolio su kartimi žvaigždė Armandas Duplantis Budapešte vykusiose „World Athletics Continental Tour Gold“ serijos varžybose antradienį pasiekė jau 13-ąjį pasaulio rekordą, įveikdamas kartelę 6,29 m aukštyje.

Armandas Duplantis | Scanpix nuotr.

Šuolio su kartimi žvaigždė Armandas Duplantis Budapešte vykusiose „World Athletics Continental Tour Gold" serijos varžybose antradienį pasiekė jau 13-ąjį pasaulio rekordą, įveikdamas kartelę 6,29 m aukštyje.

0

Į 2023 m. pasaulio čempionato triumfo vietą sugrįžęs švedas rimtos kovos sulaukė iš graiko Emmanouilio Karalio – abu sportininkai pirmuoju bandymu įveikė 6,02 m aukštį.

E. Karalis galiausiai pasitraukė po dviejų nesėkmingų bandymų 6,11 m aukštyje, o A. Duplantis jį įveikė ir taip pagerino pernai šiame stadione pasaulio čempionato metu pasiektą Vengrijos rekordą vienu centimetru. Tada jis pasikėlė kartelę iki 6,29 m – vienu centimetru aukščiau už birželį Stokholme pasiektą pasaulio rekordą – ir antruoju bandymu jį įveikė.

„Žinojau, kad turiu gerą šansą, kai skridau virš kartelės, bet taip pat gana stipriai ją kliudžiau. Tiesiog stengiausi išlikti ramus. Džiaugiuosi, kad ji liko vietoje“, – sakė A. Duplantis.

Nuo tada, kai ukrainietis Sergejus Bubka 1985 m. liepos 13 d. Paryžiuje pirmasis istorijoje įveikė 6 m aukštį, pasaulio rekordas buvo pagerintas 26 kartus – S. Bubka tai padarė 12 kartų, M. Duplantis – 13, o prancūzas Renaudas Lavillenie – vieną kartą.

