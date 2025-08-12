Armandas Duplantis Budapešte pasiekė naują šuolio su kartimi pasaulio rekordą

MONDO DUPLANTIS BREAKS THE POLE VAULT WORLD RECORD FOR THE 13TH TIME IN HIS CAREER.— Chris Chavez (@ChrisChavez) August 12, 2025
CLEARS 6.29 METERS.
BRILLIANT.pic.twitter.com/t0gdmRO1yP
Į 2023 m. pasaulio čempionato triumfo vietą sugrįžęs švedas rimtos kovos sulaukė iš graiko Emmanouilio Karalio – abu sportininkai pirmuoju bandymu įveikė 6,02 m aukštį.
E. Karalis galiausiai pasitraukė po dviejų nesėkmingų bandymų 6,11 m aukštyje, o A. Duplantis jį įveikė ir taip pagerino pernai šiame stadione pasaulio čempionato metu pasiektą Vengrijos rekordą vienu centimetru. Tada jis pasikėlė kartelę iki 6,29 m – vienu centimetru aukščiau už birželį Stokholme pasiektą pasaulio rekordą – ir antruoju bandymu jį įveikė.
„Žinojau, kad turiu gerą šansą, kai skridau virš kartelės, bet taip pat gana stipriai ją kliudžiau. Tiesiog stengiausi išlikti ramus. Džiaugiuosi, kad ji liko vietoje“, – sakė A. Duplantis.
Nuo tada, kai ukrainietis Sergejus Bubka 1985 m. liepos 13 d. Paryžiuje pirmasis istorijoje įveikė 6 m aukštį, pasaulio rekordas buvo pagerintas 26 kartus – S. Bubka tai padarė 12 kartų, M. Duplantis – 13, o prancūzas Renaudas Lavillenie – vieną kartą.
