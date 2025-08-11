Europos U20 čempionato finale startavusi Fiodorovaitė: „Neįkainojama patirtis ateičiai“

Merginų šuolio į tolį finalas buvo intriguojantis, kadangi dėl aukščiausių pozicijų kovojusias sportininkes skyrė vos keli centimetrai. Aukso medalį laimėjo Vengrijos atstovė Bori Rozsahegyi (6.46 m), sidabrą iškovojo britė Thea Brown (6.44 m), o bronzos medaliu pasipuošė ukrainietė Diana Myroshnichenko (6.37 m).
„11-a vieta Europos čempionate yra geras pasiekimas bei neįkainojama patirtis ateičiai. Esu patenkinta rezultatu. Aišku, jaučiausi labai gerai, todėl tikėjausi geresnio rezultato, tačiau šiai dienai padariau, ką galiu geriausiai. Antrą šuolį myniau tik keliais milimetrais, o praeitais metais Banska Bistricoje taip pat turėjau du neįskaitytus šuolius. Jau buvau patyrusi ir prieš trečią bandymą atlikau tinkamas korekcijas įsibėgėjime. Visgi, prasibrauti į aštuntuką, deja, bet nepavyko“, – teigė 17-metė J. Fiodorovaitė.
Pernai lengvaatletė Banska Bistricoje (Slovakija) tapo Europos jaunių (U18) vicečempione, kai ženkliai pagerino asmeninį rekordą (6.23 m). Šiame finale sportininkė buvo antra jauniausia dalyvė, o iš visų Lietuvos atstovų, kurių čempionate buvo dešimt, J. Fiodorovaitė startavo paskutinė:
„Šiandien pritrūko lietuvių, komandos narių, palaikymo, kadangi jie jau išvyko į Lietuvą. Taip pat pritrūko dar vieno bandymo (šypsosi). Šio čempionato metu išlikau rami ir koncentruota, kadangi varžybos buvo paskutinėmis dienomis. Jaučiau didelę įtampą bei nuovargį, kadangi laukimas vargina.“
Europos jaunimo čempionate bronzos medalį iškovojo ieties metikė Orinta Navikaitė, ketvirtą vietą užėmė trišuolininkė Aurėja Beniušytė, o Gražinos Šerėnienės treniruojama J. Fiodorovaitė tarp lietuvių užėmė trečią aukščiausią poziciją.
„Šis sezonas buvo sudėtingas. Pradžioje sunkiai įsivažiavau, dariau daug klaidų, be to, egzaminai mokykloje išmušė iš vėžių. Dabar nebuvau geriausioje savo formoje, kadangi nepavyko užfiksuoti geresnių rezultatų. Gerų šuolių būta, tačiau jie neįskaityti“, – sakė šuolininkė į tolį.
Toliausiai J. Fiodorovaitė šiemet šoko prieš beveik tris savaites vykusiame Baltijos jaunimo čempionate (6.08 m). Šiose varžybose lengvaatletė tapo čempione. Aukso medalius sportininkė laimėjo ir Lietuvos jaunimo čempionate bei Baltijos ir Lietuvos jaunimo uždarų patalpų čempionatuose.
„Per šiuos metus išmokau būti psichologiškai stabilesnė. Stengiausi negraužti savęs po nesėkmių, o priešingai – stumti į priekį, neprarasti pasitikėjimo savimi bei kelti galvą aukščiau. Visgi, iš pralaimėjimų išmokstama daugiausiai“, – 2025-uosius apžvelgė J. Fiodorovaitė.
Čempionato medalių įskaitoje Lietuvos rinktinė užėmė 25-ą vietą, o geriausiai pasirodė italai, kurie laimėjo 14 medalių (šešis aukso).
Iš viso lietuviai per Europos U20 čempionatų istoriją yra iškovoję du aukso, keturis sidabro ir du bronzos medalius. Kitos Senojo žemyno pirmenybės vyks 2027 metų liepos 15–18 dienomis Bydgoščiuje (Lenkija).
