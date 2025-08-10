Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionatas: britas prarado auksą po diskvalifikacijos 800 m finale

Iš pradžių atrodė, kad britų trijulė susižers visus šios rungties medalius: pirmas atbėgo Williamas Seanas Rabjohnsas, antras – Rafferty Mirfinas, trečias – Tomas Waterworthas. Visgi, po kiek laiko teisėjai paskelbė, kad čempionas buvo diskvalifikuotas, o auksas iš jo atimtas.
Teisėjai peržiūrėjo vaizdo įrašą ir pamatė, kad W. S. Rabjohnsas komandos draugą lenkė pažeisdamas taisykles. W. S. Rabjohnsui vietos trasoje buvo per maža, tad jis trumpam išbėgo už trasos ribų, tada aplenkė komandos draugą ir tęsė bėgimą. Netrukus ir kitiems atletams ėmė trūkti vietos trasoje, o ispanas Ryanas Barcala parkrito ir taip prarado viltis kovoti dėl medalio.
¡Final muy sucia de los 800 metros que acaba con triplete británico provisional!— Teledeporte (@teledeporte) August 9, 2025
Victoria para Rabjohns, que se coló por fuera de la pista, caída de Barcala y Aarón Ceballos finalmente en cuarta posición#AtletismoRTVE @atletismoRFEA
En directo, aquí: https://t.co/NAhaAnx5w8 pic.twitter.com/TX7sZ9A0RN
Po brito diskvalifikacijos auksas atiteko R. Mirfinui, sidabras – T. Waterworthui, o bronza – ispanui Aaronui Ceballosui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!