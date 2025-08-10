Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionatas: britas prarado auksą po diskvalifikacijos 800 m finale

2025-08-10 22:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 22:45

Tamperėje (Suomija) surengtame Europos jaunimo (iki 20 metų) lengvosios atletikos čempionate itin dramatiškai susiklostė vaikinų 800 m bėgimo finalas.

Bėgimo akimirkos | „Stop“ kadras

Tamperėje (Suomija) surengtame Europos jaunimo (iki 20 metų) lengvosios atletikos čempionate itin dramatiškai susiklostė vaikinų 800 m bėgimo finalas.

REKLAMA
0

Iš pradžių atrodė, kad britų trijulė susižers visus šios rungties medalius: pirmas atbėgo Williamas Seanas Rabjohnsas, antras – Rafferty Mirfinas, trečias – Tomas Waterworthas. Visgi, po kiek laiko teisėjai paskelbė, kad čempionas buvo diskvalifikuotas, o auksas iš jo atimtas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teisėjai peržiūrėjo vaizdo įrašą ir pamatė, kad W. S. Rabjohnsas komandos draugą lenkė pažeisdamas taisykles. W. S. Rabjohnsui vietos trasoje buvo per maža, tad jis trumpam išbėgo už trasos ribų, tada aplenkė komandos draugą ir tęsė bėgimą. Netrukus ir kitiems atletams ėmė trūkti vietos trasoje, o ispanas Ryanas Barcala parkrito ir taip prarado viltis kovoti dėl medalio.

REKLAMA
REKLAMA

Po brito diskvalifikacijos auksas atiteko R. Mirfinui, sidabras – T. Waterworthui, o bronza – ispanui Aaronui Ceballosui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų