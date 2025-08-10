Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Danielis Stahlis pranoko Kristjaną Čehą disko metimo varžybose Švedijoje

2025-08-10 19:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 19:02

Švedijoje sekmadienį surengtos WA kontinentinio turo „bronzinės" kategorijos lengvosios atletikos varžybos – „Folksam Grand Prix Sollentuna".

Danielis Stahlis | Scanpix nuotr.

Švedijoje sekmadienį surengtos WA kontinentinio turo „bronzinės“ kategorijos lengvosios atletikos varžybos – „Folksam Grand Prix Sollentuna“.

0

Didelį sirgalių susidomėjimą kėlė disko metimo sektorius. Ten vietinė žvaigždė Danielis Stahlis varžėsi prieš slovėną Kristjaną Čehą.

Šiemet geriausius karjeros rezultatus rodantis K. Čehas buvo nugalėjęs D. Stahlį 4 kartus iš eilės, bet sekmadienį ši serija nutrūko. D. Stahlis trečiu bandymu diską nusviedė 68,02 metro ir užtikrintai aplenkė K. Čehą (66,19), kurį sugebėjo nugalėti pirmą kartą nuo gegužės 16 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nedaug trūko, kad K. Čehas būtų nustumtas net į trečią vietą. Slovėnas tik mažiau nei metru aplenkė kubietį Mario Diazą (65,44).

Vyrų disko metimo rezultatai:

K. Čehas šiame sezone nuo gegužės vidurio buvo nenugalimas beveik 2 mėnesius ir laimėjo 9 varžybas iš eilės. Šią seriją liepos 19 d. „Deimantinės lygos“ etape nutraukė Mykolas Alekna.

K. Čehas šių metų gegužės 31 d. pasiekė karjeros rekordą, kai Slovėnijoje diską nusviedė 72,36 m.

