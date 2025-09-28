Liberalas Bagdonas siūlo įpareigoti Migracijos departamentą pranešti apie galioti baigiantį pasą

„Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nenumato pareigos valstybės institucijoms informuoti asmenis apie baigiančių galioti asmens tapatybės kortelės ar paso terminus. Praktikoje tai lemia situacijas, kai žmonės apie pasibaigusį dokumento galiojimą sužino tik bandydami juo pasinaudoti, o tai sukelia nepatogumų keliaujant, tvarkant teisines ar finansines procedūras, taip pat didina administracinę naštą institucijoms“, – projekto aiškinamajame rašte teigė parlamentaras.
Pasak jo, dviejų mėnesių terminas pasirinktas, nes naujo dokumento pagaminimas įprasta tvarka užtrunka iki vieno mėnesio, o pasinaudojus pagreitinta tvarka taikomas papildomas mokestis.
Liberalo teigimu, tokiu būdu būtų užtikrinta galimybė iš anksto registruotis Migracijos departamente, planuoti vizitus ir gauti naują dokumentą laiku bei be nepagrįstos finansinės naštos.
„Jeigu valstybė nesunkiai informuoja apie sueinantį mokesčių mokėjimo terminą arba paskirtą baudą, taip pat gali pranešti apie būtinybę pasikeisti dokumentus“, – įsitikinęs A. Bagdonas.
Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė abejojo tokio projekto prasmingumu, juoba, kad jau ir dabar tarnyba norintiesiems primena apie besibaigiančio dokumento galiojimą.
„Migracijos departamentas jau 11 metų teikia šią paslaugą. Nuo 2014 metų vasario pagal mūsų nustatytą tvarką visi piliečiai, kurie internetu platformoje „Migris“ susikuria paskyras, kurie nurodo mums savo elektroninius paštus, jie yra informuojami apie besibaigiantį dokumento galiojimą du kartus – likus galioti dokumentui septynis mėnesius ir tada pakartotinai prieš du mėnesius iki galiojimo pabaigos“, – BNS sakė departamento vadovė.
Ji atkreipė dėmesį, kad Seimo nario projektas nesukuria galimybės pasirinkti, ar žmogus nori gauti tokį priminimą, ar ne.
E. Gudzinskaitės teigimu, pagal dabar galiojančią tvarką asmenims sudaryta galimybė atsisakyti tokios paslaugos.
Be to, šiuo metu apie besibaigiantį dokumento galiojimą informuojami ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir užsieniečiai. Jiems pranešama, kad baigia galioti leidimas gyventi Lietuvoje.
„Jeigu būtų priimtas toks projektas, koks dabar yra, būtų suvaržyta asmenų teisė pasirinkti ir būtent tokio varianto įgyvendinimas pareikalautų papildomo biudžeto lėšų“, – sakė E. Gudzinskaitė.
Ji taip pat tvirtino nelabai suprantanti, kokiais būdais reikėtų susisiekti su piliečiais.
Projekte nurodoma, kad Migracijos departamentas asmenis informuoja informacinėje sistemoje nurodytais asmens kontaktais.
„Kokiu pagrindu mes turėtume rinkti tokius duomenis, jeigu žmonės jų nenori nurodyti?“ – klausė departamento direktorė.
Migracijos departamento duomenimis, pernai išduota 301,5 tūkst. naujų asmens tapatybės kortelių ir 358,1 tūkst. pasų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!