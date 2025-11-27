 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Archeologai galės iškelti sovietmečiu Šiaulių miesto centre palaidotų karių palaikus

2025-11-27 17:56 / šaltinis: BNS
2025-11-27 17:56

Trečiadienį Šiaulių miesto savivaldybės administraciją pasiekė raštas, leidžiantis archeologams pradėti sovietmečiu Šiaulių miesto centre palaidotų karių palaikų perkėlimą.

Šiauliai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Trečiadienį Šiaulių miesto savivaldybės administraciją pasiekė raštas, leidžiantis archeologams pradėti sovietmečiu Šiaulių miesto centre palaidotų karių palaikų perkėlimą.

1

Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis skyrius informavo, kad archeologui tyrėjui Dariui Balsui išduotas leidimas atlikti Šiaulių senojo miesto vietos ir Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos teritorijų, Prisikėlimo aikštėje, detaliuosius archeologinius tyrimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiaulių mero patarėja Virginija Mickavičienė BNS patvirtino, jog archeologų komanda jau ketvirtadienį pradėjo darbus. 

Praėjusią savaitę karių palaidojimų vietoje rangovai nuardė grindinio trinkeles, postamento plokštes, atliko kitus paruošiamuosius darbus, paruošdami teritoriją archeologiniams tyrimams.

Kaip anksčiau rašė BNS, dar pernai vasarą Desovietizacijos komisija pripažino, kad miestų ir miestelių aikštėse, skveruose palaidoti sovietų karių palaikai turėtų būti iškelti ir perlaidoti vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis, nes jie propaguoja totalitarinį režimą.

Sovietų karių palaikus iš Šiaulių miesto centro siekiama perkelti į Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietą prie Ginkūnų kapinių.

Desovietizacijos komisijos pirmininkas Vitas Karčiauskas yra sakęs, kad sovietai sąmoningai laidojo arba perlaidojo karių palaikus miestų bei miestelių centrinėse aikštėse, taip kurdami naratyvą apie „Didįjį Tėvynės karą“.

