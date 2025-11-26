„Paliko tuštumą“ – karatė čempionui įtariamai nužudžius 22-ejų vaikiną jo artimųjų žodžiai veria širdį

Sunku įsivaizduoti, ką išgyvena šeima, besiruošianti laidoti netikėtai viduryje baltos dienos nužudytą vaikiną. Jaunuoliui buvo vos 22-eji metai, buvo mylimas sūnus ir brolis.
„Su giliu liūdesiu pranešame apie mūsų mylimo sūnaus, brolio mirtį.
Palydos vyks lapkričio 26d. (trečiadienį).
8 val – mišios Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje (Aušros tak. 3).
Nuo 9 val. atsisveikinimas vyks Tylos namuose (Žemaitės g. 2B).
13 val – urna išnešama.
Laidosime Ginkūnų kapinėse“, – praneša žuvusiojo artimoji.
Savo skausmu po netekties pasidalijo ir nužudyto vaikino krikšto mama, kuri jam ir jo šeimai skyrė itin jautrius žodžius.
„Su skausmu širdyje sužinojau apie mano mylimo krikšto sūnaus netektį. Jis išėjo pernelyg anksti, palikdamas tuštumą, kuri atrodo neįmanoma užpildyti. Nuoširdžiausia užuojauta jums šiuo neapsakomai sunkiu metu. Jis teikė tiek daug džiaugsmo visiems, kurie jį pažinojo, ir jo atminimas gyvens meilėje.
Skirkite tiek laiko, kiek reikia gedului, ir branginkite akimirkas, kurias turėjote kartu. Tebūna jo dvasia gyva per meilę, juoką ir palikimą, kurį jis paliko jūsų širdyse“, – jautriai sako jo artimoji.
Prabilo įtariamojo klasiokė
Su naujienų portalu tv3.lt sutiko pasikalbėti L. Simonenko pažįstama (vardas ir pavardė žinomi – aut. past.), kuri daugiau papasakojo, koks jis buvo vaikystėje ir paauglystėje. Mergina su įtariamuoju buvo klasiokai.
Jo klasiokė, kaip ir kiti jį pažinoję žmonės, pasakoja, kad jis buvo labai geras ir protingas vaikas.
„Mūsų klasė tokia prie elito buvo, tai jis vienas iš normaliausių buvo. Mokėsi labai gerai, niekada neieškojo bėdų, niekada nesišaipė iš nieko. Savo vietoje vaikinas. Iki šiol negaliu patikėti“, – jautriai dalijasi ji.
Tiesa, mergina užsimena apie tai, kad L. Simonenko galimai turėjo finansinių bėdų, o kilo jis iš ne itin turtingos šeimos.
„Po mokyklos daugiau nebendravom, jis, kaip ir aš, nebuvo iš turtuolių šeimos, kaip kiti klasiokai. Kitiems gyvenimą sudėliojo tėvai. Matyt, jam teko krapštytis pačiam, gal finansinių bėdų turėjo“, – svarsto jo buvusi klasiokė.
Policija prašo visuomenės pagalbos
Šiaulių policija ieško žmogžudyste įtariamo vyro ir prašo visuomenės pagalbos. Lukas Simonenko yra žymus kiokušin karatė čempionas.
Lapkričio 23 d. apie 13:20 val. Šiauliuose, Varpo g., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, Lukas Simonenko, gim. 2000 m., įtariama peiliu mirtinai sužalojo vyrą, gim. 2003 m. Įtariamasis pasislėpė, yra ieškomas.
Šiaulių apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo (LR BK 129 str. 1 d.).
Policija prašo visuomenės pagalbos. Žinančius, kur gali slėptis šis vyras, ar jį pastebėjusius, prašome kuo skubiau pranešti vyresniajai tyrėjai Karolinai Kasputytei, tel. nr. +370 700 61825, el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
Vaikino treneris: „Labai skaudus įvykis“
Naujienų portalui tv3.lt pavyko pakalbinti žmogžudyste įtariamo Luko Simonenko buvusį trenerį Andrių Macijauską ir Lietuvos kiokušin karatė federacijos prezidentą Romą Vitkauską.
Susisiekus su Lietuvos kiokušin karatė federacijos prezidentu Romu Vitkausku šis nedaugžodžiavo, tik nurodė, kad minimas vyras jau 7 metus nėra jų federacijos narys.
Taip pat R. Vitkauskas nurodė, kad apie tai išgirdo iš žiniasklaidos, tačiau daugiau detalių nekomentavo.
Faktą, kad žmogžudyste įtariamas Europos čempionas savo sportininko karjerą baigė prieš 7 metus, naujienų portalui patvirtino ir buvęs jo treneris Andrius Macijauskas.
Jis nurodė, kad nuo to laiko, kai L. Simonenko nustojo sportuoti, jiedu nebuvo nei susitikę, nei kažkaip kitaip bendravę. Taip pat pasakojo, kad visą informaciją sužinojo iš žiniasklaidos.
A. Macijauskas užsiminė ir apie priežastis, kodėl vaikinas išėjo iš klubo.
„Priežastys labai paprastos, pas mus klube Šiauliuose būna taip, kad 12 klasių baigę moksleiviai pasuka savo keliu, pavyzdžiui, įstoja studijuoti. Lukas išėjo į karybą, ten mokėsi LSMU, man atrodo, bandė treneriu instruktoriumi tapti, ten tą licenzijavimą, kursus baigė.
Bet jis paskui nesusiejo savo darbo su sportu ir, matyt, lengvesnių pinigų kažkur bandė ieškoti, per tą kriminologinę situaciją“, – sako vaikino treneris.
A. Macijauskas pasakoja, kad tuo metu, kai jį treniravo, jis buvo geras vaikas – sąžiningas, darbštus, taip pat ir sporte jam gerai sekėsi.
„Kol jis vaikas buvo, kai jį pažinojau, viskas gerai su juo buvo, sąžiningas berniukas, darbštus. Kol jis buvo karate bendruomenėje, tai su juo viskas gražiai vyko – augo, stiprėjo, praktiškai jokių nusiskundimų nebuvo.
O kai jau tapo suaugęs vyras, jau savarankiškai, matyt, sprendimus priėmė ir per 7 metus kažkokia transformacija įvyko. Iš tikrųjų labai skaudus įvykis ir man gaila Luko kaip žmogaus, šeimai užuojauta, kuri prarado savo sūnų, ir tėvų Luko man labai gaila. Čia visai bendruomenei toks skaudus įvykis“, – sunkiai rinkdamas žodžius pasakoja vyras.
Papasakojo daugiau, koks jis buvo
Anot jo, pagal varžybų rezultatus, L. Simonenko buvo itin stabilus jaunuolis, visas treniruotės taip pat lankė atsakingai, daug stengėsi ir dirbo.
„Viskas su juo buvo gerai, pas mane per 30 metų daug vaikų praėjo, tai jokių įžvalgų net nebuvo, kad kažkas su juo galėtų būti ne taip. Čia, matyt, per tuos paskutinius metus kažkas pasikeitė jo gyvenime. Iš jo nebuvo jokios agresijos, toks buvo ramus ir susilaikantis vaikinas“, – pasakoja treneris.
Pasklidus kalboms, kad L. Simonenko kelyje galėjo būti pasimaišę narkotikai, treneris sako, kad tokių kalbų irgi girdėjęs, daugiausiai skaitęs žiniasklaidoje, tačiau daugiau detalių nežinantis, todėl komentuoti daug negalintis.
A. Macijauskas neslepia, kad išgirdęs šią žinią buvo sukrėstas ir ją priėmė skaudžiai.
„Labai skaudi naujiena, labai gaila visų, ir vienos šeimos, ir kitos, labai gaila ir paties Luko, dabar išvis neaišku, kur jis yra. Atrodo kažkokia beprasmybė, visur jis stengėsi, mokykloje stengėsi, klubą lankė irgi stengėsi, ir pats vaikas buvo normalus, kryptingas, bet kažkas jaunimui atsitinka dėl tų pinigų, pasirenka lengvesnius kelius, prisiima didelę riziką ir tada įsisuka į tokius reikalus“, – nuogąstavo buvęs jo treneris.
Apie įvykį prabilo liudininkai
TV3 žinių reportažo duomenimis, aiškėja, kad įtariamasis prieš kelis mėnesius įkliuvo su itin didele narkotinių ir psichotropinių medžiagų siunta – taip vadinamais „kristalais“.
„Dienos metu, buvo vidurdienis. Pagalvokite, kas darosi“, – sakė liudininkė.
Šiaulietė Genovaitė negali patikėti, kas sekmadienio dieną dėjosi tiesiai po jos langais. Vietoje, kur guli baltos rožės ir dega žvakutės, konflikto metu peiliu nužudytas 22-ejų jaunas vyras. Moteris sako paties konflikto nemačiusi.
„Mačiau, kaip pradėjo daryti dirbtinį krūtinės masažą, tik tada pamačiau“, – tikino Genovaitė.
Gelbėti sužeistąjį bandė dviese.
„Jaunas toks vaikinas, už galvos susiėmęs. O kitas juodais plaukais garbanotais, jis iš pradžių darė apsirengęs, po to jėgų pritrūko masažui, tai net nusimetė striukę“, – konstatavo šiaulietė.
Pasak moters, į įvykio vietą atlėkė net keturios greitosios, taip pat keletas policijos automobilių. Ką apie tai mano kiti gyventojai? Žmonės pasakojo, ką matė:
„Mačiau, kai suvažiavo tarnybos, tada tik atkreipiau dėmesį.“
„Sukrėtė mane, aišku. Kažkoks, matyt, kivirčas buvo. Čia visi nustebę ir tiek tokiu įvykiu.“
Nužudymu įtariamas 25-erių vyras dar nesurastas.
„Ieškomas asmuo teisėsaugai yra žinomas, šių metų rugpjūčio mėnesį yra pradėtas ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu dėl labai didelio kiekio neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis“, – tvirtino prokuratūros atstovė Gabrielė Petkuvienė.
Prokuratūra neatmeta versijos, kad konfliktas tarp pažįstamų vyrų kilo būtent dėl narkotikų.
„Tai nebuvo atsitiktinis kivirčas gatvėje. Taip, narkotinės ar psichotropinės medžiagos, kažkokie santykiai, susiję su disponavimu jomis, gali būti viena iš versijų“, – komentavo G. Petkuvienė.
Už nužudymą gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.
