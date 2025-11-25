Liudininkai – apie Šiauliuose peiliu nužudytą 22 metų vyrą: „Tai nebuvo atsitiktinis kivirčas gatvėje“

Aiškėja, kad įtariamasis prieš kelis mėnesius įkliuvo su itin didele narkotinių ir psichotropinių medžiagų siunta – taip vadinamais „kristalais“.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Dienos metu, buvo vidurdienis. Pagalvokite, kas darosi“, – sakė liudininkė.
Šiaulietė Genovaitė negali patikėti, kas sekmadienio dieną dėjosi tiesiai po jos langais. Vietoje, kur guli baltos rožės ir dega žvakutės, konflikto metu peiliu nužudytas 22-ejų jaunas vyras. Moteris sako paties konflikto nemačiusi.
„Mačiau, kaip pradėjo daryti dirbtinį krūtinės masažą, tik tada pamačiau“, – tikino Genovaitė.
Gelbėti sužeistąjį bandė dviese.
„Jaunas toks vaikinas, už galvos susiėmęs. O kitas juodais plaukais garbanotais, jis iš pradžių darė apsirengęs, po to jėgų pritrūko masažui, tai net nusimetė striukę“, – konstatavo šiaulietė.
Pasak moters, į įvykio vietą atlėkė net keturios greitosios, taip pat keletas policijos automobilių. Ką apie tai mano kiti gyventojai? Žmonės pasakojo, ką matė:
„Mačiau, kai suvažiavo tarnybos, tada tik atkreipiau dėmesį.“
„Sukrėtė mane, aišku. Kažkoks, matyt, kivirčas buvo. Čia visi nustebę ir tiek tokiu įvykiu.“
Nužudymu įtariamas 25-erių vyras dar nesurastas.
„Ieškomas asmuo teisėsaugai yra žinomas, šių metų rugpjūčio mėnesį yra pradėtas ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu dėl labai didelio kiekio neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis“, – tvirtino prokuratūros atstovė Gabrielė Petkuvienė.
Prokuratūra neatmeta versijos, kad konfliktas tarp pažįstamų vyrų kilo būtent dėl narkotikų.
„Tai nebuvo atsitiktinis kivirčas gatvėje. Taip, narkotinės ar psichotropinės medžiagos, kažkokie santykiai, susiję su disponavimu jomis, gali būti viena iš versijų“, – komentavo G. Petkuvienė.
Už nužudymą gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.