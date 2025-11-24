Šiauliuose peiliu nužudytas 22 metų vyras: įtariamasis vis dar ieškomas

Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 13.20 val. Varpo gatvėje, daugiabučio namo kieme, konflikto metu vyras (gim. 2000 m.) peiliu mirtinai sužalojo vyrą (gim. 2003 m.).
Įtariamasis pasišalino iš įvykio vietos, jis yra ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.
