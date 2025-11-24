 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiauliuose peiliu nužudytas 22 metų vyras: įtariamasis vis dar ieškomas

2025-11-24 08:57 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-11-24 08:57

Šiauliuose sekmadienį vyras peiliu mirtinai sužalojo žmogų, pranešė policija.

Policija BNS Foto

Šiauliuose sekmadienį vyras peiliu mirtinai sužalojo žmogų, pranešė policija.

REKLAMA
2

Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 13.20 val. Varpo gatvėje, daugiabučio namo kieme, konflikto metu vyras (gim. 2000 m.) peiliu mirtinai sužalojo vyrą (gim. 2003 m.). 

Įtariamasis pasišalino iš įvykio vietos, jis yra ieškomas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų