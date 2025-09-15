Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išteisinimo „čekiukų“ byloje siekiantis Seimo narys Bagdonas teismui pateikė Skvernelio pasirašytą charakteristiką

2025-09-15 09:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 09:32

Baudžiamojoje „čekiukų“ byloje teisiamas Seimo narys Andrius Bagdonas teismui pateikė charakteristikas, kurias pasirašė dabar jau buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, Neringos meras Darius Jasaitis bei Seimo etikos ir procedūrų komisija. Kaltinamojo ir jo advokato manymu, jos turėtų padėti teismui apsispręsti dėl kaltės. 

Andrius Bagdonas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Baudžiamojoje „čekiukų“ byloje teisiamas Seimo narys Andrius Bagdonas teismui pateikė charakteristikas, kurias pasirašė dabar jau buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, Neringos meras Darius Jasaitis bei Seimo etikos ir procedūrų komisija. Kaltinamojo ir jo advokato manymu, jos turėtų padėti teismui apsispręsti dėl kaltės. 

„Norėčiau, kad prijungtumėt prie bylos Seimo pirmininko išduotą charakterizuojančią medžiagą. Iš jos matyti, kad Andrius Bagdonas yra itin atsakingas ir sąžiningas, viešą pasitikėjimą pateisinantis Seimo narys. Jo veikla iki šiol atitiko aukščiausius etikos, atskaitomybės standartus. Tačiau kaltinime rašoma priešingai“, – per teismo posėdį penktadienį sakė A. Bagdono advokatas Gintautas Daugėla. 

A. Bagdonas Eltai pripažino, kad siekė, jog tuometis Seimo pirmininkas S. Skvernelis parengtų charakteristiką teismui.

„Nuėjau. Jis surašė charakteristiką. Parašyta, kad aš esu vienas iš aktyviausių Seimo narių. Teigiama charakteristika, pats buvau nustebęs. Ten surašyti principiniai dalykai. Jis (S. Skvernelis – ELTA) iš širdies parašė charakteristiką ir apibūdino mane kaip žmogų. Juk teisėjas ir prokuroras nežino, koks aš žmogus,“ – sakė parlamentaras.

Be to, A. Bagdonas teigė, kad jo pavardės nėra tarp 104 savivaldybių tarybų narių kreipimosi į Seimą ir prezidentą dėl amnestijos „čekiukų“ bylose . Anot politiko, jam pagal užimamas pareigas neetiška būtų prisidėti prie tokio kreipimosi. 

„Kaip Seimo nariui prašyti Seimo spręsti šį klausimą – būtų nekorektiška. Aš keliu klausimą, bet ne per amnestijos prizmę – kad vienodai visiems pagal Konstituciją būtų taikoma atsakomybė“, – sakė A. Bagdonas. 

„Pagal viešai pateiktą generalinės prokurorės ir STT informaciją galima suprasti, kad didžioji dalis „čekiukų“ bylų yra civilinės, baudžiamųjų bylų yra vos keli procentai. Reikia remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika Mindaugo Sinkevičiaus byloje – žala atsiranda tik nuo tam tikros sumos. Mano byla dėl 500 eurų, o bylą sudaro 5 tomai. Ar mes tikrai efektyviai leidžiame mokesčių mokėtojų pinigus, skirtus gaudyti telefoniniams sukčiams ir kitiems nusikaltėliams?“ – pridūrė jis. 

Prašo informacijos apie „čekiukų“ bylas

Parlamentaras sako, kad jam neaiškūs kriterijai, kuriais prokuratūra remiasi traukdama atsakomybėn politikus, nes vieniems tenka atsakyti civiline, o kitiems – baudžiamąja tvarka. 

Todėl A. Bagdono advokatas kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą, prašydamas pateikti informaciją, kokiam skaičiui tarybos narių ši prokuratūra pritaikė baudžiamąją atsakomybę, o kiek politikų turėjo atsakyti tik civiline tvarka.

„Norėčiau sužinoti, ar yra bent vienas atvejis be mano, kai politikas buvo patrauktas ir baudžiamojon, ir civilinėn atsakomybėn. Aš turbūt išskirtas kaip Seimo narys. Ką teismas benuspręstų, aš gerbsiu nuosprendį, bet neteisinga, manau, patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl 500 eurų”, – mano parlamentaras.

A. Bagdonas teigė, kad žada ir pats kreiptis į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę.

ELTA primena, teismui perduotos bylos duomenimis, A. Bagdonas, eidamas Neringos savivaldybės tarybos nario pareigas, 2020 metų vasario–rugpjūčio mėnesiais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo penkias tarybos nario išlaidų ataskaitas. Įtariama, kad politikas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų išlaidas ir pateikė suklastotus dokumentus Neringos savivaldybės administracijai. Manoma, kad tokiu būdu politikas apgaule įgijo 580 eurų savivaldybei priklausiusių lėšų.

Praėjusių metų pabaigoje Seimas panaikino minėto politiko teisinį imunitetą tenkindamas Seimui pateiktą generalinės prokurorės prašymą. Gresiant įtarimams baudžiamojoje „čekiukų“ byloje, A. Bagdonas sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.

Politikas tikina grąžinęs 7 kartus didesnę – maždaug 4,2 tūkst. eurų pagal patvirtintą taikos sutartį civilinėje byloje ir manė, kad jo reikalai su  kvitais yra baigti. Tačiau politikas sulaukė baudžiamosios atsakomybės.

Pasak jo, 2019–2020 m. vykdydamas tarybos nario veiklą, pateikė 190 kuro įsigijimo sąskaitų, 13-koje nebuvo jo rekvizitų. A. Bagdonas sako, kad kitų žmonių kvitai buvo pateikti per klaidą, jis buvo neatidus, tam įtakos galėjo turėti stresas dėl skyrybų proceso.

Tuo metu A. Bagdono byloje kaltinimą palaikantis Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Donatas Blinstrubis priekaištus dėl dvigubo baudimo atmeta.

„Ikiteisminiame tyrime nustačius galimus nusikalstamus veiksmus, buvo pateiktas įtarimas, byla perduota teismui. Prokuratūroje taip pat vyko procesas dėl viešojo intereso gynimo. Viešojo intereso gynimo prokuroras, įvertinęs, kad dalis išlaidų gali būti nepagrįstos, neproporcingos, pateikė reikalavimą grąžinti išmokas, kurios buvo nepagrįstos. Tuo metu baudžiamojoje byloje inkriminuoti tie atvejai, kai sumos galėjo būti užvaldytos apgaule – degalus įsipylė, už juos apmokėjo kiti asmenys. Dėl atvejų, kur nusikaltimų požymiai, ir yra inkriminuoti nusikaltimai,“ – Eltai sakė prokuroras.

