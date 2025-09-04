Patikrų aukštosiose mokyklose metu buvo nustatyta, jog kai kurie užsieniečiai mėgina apsimesti studentais, Migracijos departamentui teikia tikrovės neatitinkančią informaciją apie neva sumokėtą studijų mokestį ir taip bando gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje studijų pagrindu.
Anot departamento, kai kurios aukštojo mokslo įstaigos taip pat tarpininkavo dėl leidimų laikinai gyventi studijų pagrindu išdavimo, nors užsienietis mokslus pradėjo nuotoliniu būdu, ar sudarė jiems palankias sąlygas keisti studijų kryptį.
Pasitaikė ir situacijų, kuomet studijuoti Lietuvoje ketinantys užsieniečiai teikė suklastotus asmens dokumentus. Taip pat išaiškintas atvejis, kuomet mokymosi įstaiga suteikė magistro laipsnį užsieniečiui, pateikusiam kito asmens parengtą baigiamąjį rašto darbą.
Departamento duomenimis, per pastaruosius dvejus metu studijuojančiųjų iš Indijos Lietuvoje padaugėjo tris kartus – nuo 568 studentų 2023 metais iki 1539 studentų šiemet.
Dar smarkiau išaugo pakistaniečių (nuo 100 asmenų iki 1039) ir Bangladešo atstovų (nuo 32 asmenų iki 557) studentų skaičius.
Lietuvoje leidimus laikinai gyventi studijų pagrindu taip pat turi nemažai Baltarusijos (924) ir Ukrainos (725) piliečių.
Migracijos departamento turimais duomenimis, rugsėjo 1 d. Lietuvoje gyvena 9009 užsieniečiai, turintys leidimus laikinai gyventi studijų pagrindu.
Panaikinama vis daugiau leidimų laikinai gyventi Lietuvoje studijų pagrindu
Pasak Migracijos departamento, sustiprinus studijuoti atvykstančių užsieniečių kontrolę, pastebimai padaugėjo ir sprendimų panaikinti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje studijų pagrindu.
Departamento duomenimis, pernai šis skaičius siekė 525, o šiemet, iki rugsėjo, – jau 780.
Padaugėjo ir atvejų, kuomet leidimai laikinai gyventi studijų pagrindu yra naikinami paaiškėjus, kad užsienietis iš viso neatvyko studijuoti. 2023 m. tokių atvejų buvo vos 6, šiemet – 107.
Atsižvelgus į patikrų aukštosiose mokyklose nustatytus trūkumus, Migracijos departamentas aukštųjų mokslo įstaigų atstovams pateikė konkrečias rekomendacijas, kurios ateityje padės išvengti piktnaudžiavimo migracinėmis procedūromis.
Per studijas vyksta nelegali migracija, per kurias studentai nepabaigia studijas ir lieka šalyje arba važiuoja į kitas Vakarų Valstybes.
Taip naikinama šalių tapatybė, kalba ir vertybės.
Dėl studentų priėmimo ištisos Lonodono gatvės tapo neatpažistamos. Anglu kalbos niekur neišgirsi, o atrodo i Teherana ar Pakistana, bet ne į Londoną.
Migrantai naikina ištisas Valstybes ir tapatybę.