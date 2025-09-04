Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Migracijos departamentas: padaugėjo studijuoti į Lietuvą atvykstančių užsieniečių

2025-09-04 09:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 09:13

Migracijos departamentas šiemet nustatė, kad dalis atvykstančiųjų studijuoti į Lietuvos universitetus ir kolegijas užsieniečių studijas Lietuvoje naudoja kaip priedangą. Pasak departamento, iš tiesų dalis jų siekia apgaule patekti į Šengeno erdvę ir čia dirbti.

Migracijos departamentas (nuotr. BFL)

Migracijos departamentas šiemet nustatė, kad dalis atvykstančiųjų studijuoti į Lietuvos universitetus ir kolegijas užsieniečių studijas Lietuvoje naudoja kaip priedangą. Pasak departamento, iš tiesų dalis jų siekia apgaule patekti į Šengeno erdvę ir čia dirbti.

REKLAMA
4

Patikrų aukštosiose mokyklose metu buvo nustatyta, jog kai kurie užsieniečiai mėgina apsimesti studentais, Migracijos departamentui teikia tikrovės neatitinkančią informaciją apie neva sumokėtą studijų mokestį ir taip bando gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje studijų pagrindu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot departamento, kai kurios aukštojo mokslo įstaigos taip pat tarpininkavo dėl leidimų laikinai gyventi studijų pagrindu išdavimo, nors užsienietis mokslus pradėjo nuotoliniu būdu, ar sudarė jiems palankias sąlygas keisti studijų kryptį.

REKLAMA
REKLAMA

Pasitaikė ir situacijų, kuomet studijuoti Lietuvoje ketinantys užsieniečiai teikė suklastotus asmens dokumentus. Taip pat išaiškintas atvejis, kuomet mokymosi įstaiga suteikė magistro laipsnį užsieniečiui, pateikusiam kito asmens parengtą baigiamąjį rašto darbą.

REKLAMA

Departamento duomenimis, per pastaruosius dvejus metu studijuojančiųjų iš Indijos Lietuvoje padaugėjo tris kartus – nuo 568 studentų 2023 metais iki 1539 studentų šiemet. 

Dar smarkiau išaugo pakistaniečių (nuo 100 asmenų iki 1039) ir Bangladešo atstovų (nuo 32 asmenų iki 557) studentų skaičius.

Lietuvoje leidimus laikinai gyventi studijų pagrindu taip pat turi nemažai Baltarusijos (924) ir Ukrainos (725) piliečių.

REKLAMA
REKLAMA

Migracijos departamento turimais duomenimis, rugsėjo 1 d. Lietuvoje gyvena 9009 užsieniečiai, turintys leidimus laikinai gyventi studijų pagrindu.

Panaikinama vis daugiau leidimų laikinai gyventi Lietuvoje studijų pagrindu 

Pasak Migracijos departamento, sustiprinus studijuoti atvykstančių užsieniečių kontrolę, pastebimai padaugėjo ir sprendimų panaikinti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje studijų pagrindu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Departamento duomenimis, pernai šis skaičius siekė 525, o šiemet, iki rugsėjo, – jau 780.

Padaugėjo ir atvejų, kuomet leidimai laikinai gyventi studijų pagrindu yra naikinami paaiškėjus, kad užsienietis iš viso neatvyko studijuoti. 2023 m. tokių atvejų buvo vos 6, šiemet – 107.

Atsižvelgus į patikrų aukštosiose mokyklose nustatytus trūkumus, Migracijos departamentas aukštųjų mokslo įstaigų atstovams pateikė konkrečias rekomendacijas, kurios ateityje padės išvengti piktnaudžiavimo migracinėmis procedūromis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Vilnietis
Vilnietis
2025-09-04 09:29
Tai yra Lietuvos tapatybės naikinimas.
Per studijas vyksta nelegali migracija, per kurias studentai nepabaigia studijas ir lieka šalyje arba važiuoja į kitas Vakarų Valstybes.
Taip naikinama šalių tapatybė, kalba ir vertybės.
Dėl studentų priėmimo ištisos Lonodono gatvės tapo neatpažistamos. Anglu kalbos niekur neišgirsi, o atrodo i Teherana ar Pakistana, bet ne į Londoną.
Migrantai naikina ištisas Valstybes ir tapatybę.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų