„Banga“ namuose šventė pergalę

Lyginant su paskutinėmis nesėkmingomis rungtynėmis prieš „Panevėžį“, „Riterių“ vyriausiasis treneris starto sudėtyje atliko net keturis keitimus: šįsyk nuo pirmų akimirkų į aikštę žengė Charles Acolatse, Matas Latvys, Deimantas Rimpa ir Andrius Kaulinis.
Dvikova prasidėjo pakankamai pavojinga „Riterių“ ataka. Po reido kairiuoju kraštu iš patogios situacijos nuo baudos aikštelės linijos smūgiavo Leifas Estevezas, tačiau į smūgį gargždiškių vartininkas Mantas Bertašius reagavo užtikrintai.
Sužaidus beveik dešimt minučių, „Riteriai“ susikūrė dar vieną galimybę. Po reido dešiniuoju kraštu Meinardas Mikulėnas įsiveržė į baudos aikštelę, vėliau atmetė kamuolį C. Acolatsei, kurio smūgis buvo stiprus, bet labai netikslus.
„Riteriai“ per pirmą pusvalandį nebuvo prastesnė komanda aikštėje, tačiau iki tol nei vieno smūgio neatlikusi „Banga“ uždirbo pirmąjį kampinį, netrukus vienuolikos metrų baudinį ir to šeimininkams užteko, kad jie išsiveržtų į priekį.
Dar iki pertraukos iš arti galva smūgiavo D. Rimpa, tačiau pakeisti situacijos nei jam, nei komandos draugams nepavyko. Antrojo kėlinio pradžia „Riteriams“ dar nesėkmingesnė – po standartinės situacijos buvę „Riterių“ žaidėjai Matas Ramanauskas ir Deividas Malžinskas dviem perdavimais sukūrė savo komandai dviejų įvarčių pranašumą.
Po šio nokdauno „Riteriai“ atrodė pasimetę, o bandydamas taisyti situaciją G. Vaičiūnas atliko pirmuosius du keitimus. Aikštėje pasirodė Armandas Šveistrys ir Vukasinas Bulatovičius. Kiek vėliau Denilsonas ir Jonas Usavičius.
Deja, per likusį laiką nei vienos realios progos nesukūrė, o po keitimo „Bangos“ puolėjas vos dar labiau nepadidino persvaros. Po jo smūgio kamuolys sudrebino vartų konstrukciją.
