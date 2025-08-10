Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Joana Fiodorovaitė Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionate užėmė 11-ą vietą

2025-08-10 20:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 20:24

Tamperėje (Suomija) baigėsi Europos jaunimo (iki 20 metų) lengvosios atletikos čempionatas.

Joana Fiodorovaitė | „Stop“ kadras

0

Paskutinę varžybų dieną – sekmadienį – merginų šuolio į tolį finalinėse varžybose Joana Fiodorovaitė užėmė 11 vietą – 5.97/-1.1 m (x – x- 5.97/-1.1).

Nugalėtoja tapo vengrė Bori Rozsahegyi, penktu bandymu nušokusi 6.46 m. Vos 2 cm atsiliko karjeros rekordą pasiekusi britė Thea Brown (6.44). Bronzą išplėšė ukrainietė Diana Myrošničenko (6.37), kuri pagal papildomą rodiklį aplenkė švedę Aylą Hallberg Hossain (6.37). D. Myrošničenko antras geriausias šuolis buvo 6.36 m (pasiekė paskutiniu bandymu – aut. past.), o švedės – 6.23 m.

J. Fiodorovaitės karjeros rekordas yra 6.23 m – tiek lietuvė nušoko pernai, kai iškovojo Europos jaunių (iki 18 metų) čempionato sidabrą.

