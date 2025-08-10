Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Sūduva“ eliminavo „Kauno Žalgirį“ iš LFF taurės

2025-08-10 21:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 21:19

„Kauno Žalgirio“ futbolininkai sekmadienį vakare baigė savo pasirodymą LFF taurės turnyre. Eivino Černiausko auklėtiniai Dariaus ir Girėno stadione ketvirtfinalio rungtynėse rezultatu 0:2 (0:0) nusileido Marijampolės „Sūduvos“ komandai ir į pusfinalį neprasibrovė.

„Kauno Žalgiris“ – „Sūduva“ rungtynių akimirka | Manto Daškevičiaus nuotr.

„Kauno Žalgirio“ futbolininkai sekmadienį vakare baigė savo pasirodymą LFF taurės turnyre. Eivino Černiausko auklėtiniai Dariaus ir Girėno stadione ketvirtfinalio rungtynėse rezultatu 0:2 (0:0) nusileido Marijampolės „Sūduvos“ komandai ir į pusfinalį neprasibrovė.

REKLAMA
0

Lyginant su rungtynėmis prieš „Arda“ komanda, E.Černiauskas į startinę sudėtį įleido net 9 joje nežaidusius futbolininkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmame kėlinyje šiokią tokią žaidybinę persvarą turėjo svečiai, tačiau nei prie vienų, nei prie kitų vartų realaus pavojaus nekilo.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, vos prasidėjus antram kėliniui svečiai sugebėjo išsiveržti į priekį – kontrataką surengę marijampoliečiai pelnė gražų įvartį smūgiu į tolimą vartų kampą.

REKLAMA

59-ąją minutę varžovai pranašumą padvigubino. Kamuolys po perdavimo patogiai atšoko ties 16 metrų riba, o prie kamuolio pirmas suskubęs „Sūduvos“ legionierius stipriu smūgiu pasiuntė jį į vartų tinklą – 0:2.

Vos po kelių akimirkų situacija galėjo tapti dar prastesne, kadangi į „Kauno Žalgirio“ vartus buvo paskirtas 11 metrų baudinys. Tiesa, jo varžovai nerealizavo.

REKLAMA
REKLAMA

Likus žaisti apie 10 minučių iki pagrindinio laiko pabaigos, „Sūduvos“ futbolininkas prieš save išvydo antrą geltoną kortelę ir varžovai liko mažumoje.

Per likusį laiką kauniečiai savo progų neišnaudojo, įvarčio nepelnė ir turėjo pripažinti varžovų pranašumą 0:2.

Tuo metu prieš dvi dienas į LFF taurės pusfinalį žengė Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa, kuri namuose 3:1 įveikė FA „Šiaulius“.

Nugalėtojams įvarčius nugalėtojams pelnė Isaacas Barry Ojumah, Carlosas Duke ir Patrickas Popescu. Svečių gretose pasižymėjo Gabrielius Misevičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų