„Sūduva“ eliminavo „Kauno Žalgirį“ iš LFF taurės

Lyginant su rungtynėmis prieš „Arda“ komanda, E.Černiauskas į startinę sudėtį įleido net 9 joje nežaidusius futbolininkus.
Pirmame kėlinyje šiokią tokią žaidybinę persvarą turėjo svečiai, tačiau nei prie vienų, nei prie kitų vartų realaus pavojaus nekilo.
Tiesa, vos prasidėjus antram kėliniui svečiai sugebėjo išsiveržti į priekį – kontrataką surengę marijampoliečiai pelnė gražų įvartį smūgiu į tolimą vartų kampą.
59-ąją minutę varžovai pranašumą padvigubino. Kamuolys po perdavimo patogiai atšoko ties 16 metrų riba, o prie kamuolio pirmas suskubęs „Sūduvos“ legionierius stipriu smūgiu pasiuntė jį į vartų tinklą – 0:2.
Vos po kelių akimirkų situacija galėjo tapti dar prastesne, kadangi į „Kauno Žalgirio“ vartus buvo paskirtas 11 metrų baudinys. Tiesa, jo varžovai nerealizavo.
Likus žaisti apie 10 minučių iki pagrindinio laiko pabaigos, „Sūduvos“ futbolininkas prieš save išvydo antrą geltoną kortelę ir varžovai liko mažumoje.
Per likusį laiką kauniečiai savo progų neišnaudojo, įvarčio nepelnė ir turėjo pripažinti varžovų pranašumą 0:2.
Tuo metu prieš dvi dienas į LFF taurės pusfinalį žengė Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa, kuri namuose 3:1 įveikė FA „Šiaulius“.
Nugalėtojams įvarčius nugalėtojams pelnė Isaacas Barry Ojumah, Carlosas Duke ir Patrickas Popescu. Svečių gretose pasižymėjo Gabrielius Misevičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!