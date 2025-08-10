Tomas Kalinauskas prisistatė Švedijoje – įvartis ir rezultatyvus perdavimas

Lietuvis pelnė įvartį bei atliko rezultatyvų perdavimą, o „Kalmar“ klubas namuose 2:0 įveikė „Varberg“ klubo žaidėjus.
Pats T. Kalinauskas aikštėje praleido 65 minutes. Įvartį jis pelnė 43 minutę, o 50 minutę atliko rezultatyvų perdavimą.
Po šios pergalės „Kalmar“ su 35 taškais rikiuojasi antroje lygos vietoje.
Tuo metu antroje Japonijos lygoje Vykintas Slivka žaidė visas rungtynes, 69 minutę jis buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas Tosu „Sagan“ klubas išvykoje 1:0 įveikė „Ehime“ klubą.
