  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Tomas Kalinauskas prisistatė Švedijoje – įvartis ir rezultatyvus perdavimas

2025-08-10 17:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 17:43

Sekmadienį Tomas Kalinauskas antroje Švedijos lygoje pirmą rungtynes pradėjo startinėje „Kalmar“ klubo sudėtyje ir sužaidė puikiai.

Tomas Kalinauskas | Klubo nuotr.

0

Lietuvis pelnė įvartį bei atliko rezultatyvų perdavimą, o „Kalmar“ klubas namuose 2:0 įveikė „Varberg“ klubo žaidėjus.

Pats T. Kalinauskas aikštėje praleido 65 minutes. Įvartį jis pelnė 43 minutę, o 50 minutę atliko rezultatyvų perdavimą.

Po šios pergalės „Kalmar“ su 35 taškais rikiuojasi antroje lygos vietoje.

Tuo metu antroje Japonijos lygoje Vykintas Slivka žaidė visas rungtynes, 69 minutę jis buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas Tosu „Sagan“ klubas išvykoje 1:0 įveikė „Ehime“ klubą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.
Gytis Paulauskas pelnė pirmąjį įvartį Slovakijos pirmenybėse
Tomas Kalinauskas | Organizatorių nuotr.
Tomas Kalinauskas skolinamas Švedijos klubui

