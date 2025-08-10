Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Netikėta ir dramatiška „Dainavos“ pergalė Raudondvaryje

2025-08-10 20:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 20:36

Labai netikėta pergale „A lygos“ 24-ajame ture džiaugėsi ir turnyro lentelės apačią paliko Alytaus DFK „Dainava“. Mergeno Orazovo treniruojama komanda svečiuose 1:0 (1:0) palaužė puikiai namuose rungtyniaujančius Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus.

Krystianas Okoniewskis | Klubo nuotr.

Labai netikėta pergale „A lygos“ 24-ajame ture džiaugėsi ir turnyro lentelės apačią paliko Alytaus DFK „Dainava“. Mergeno Orazovo treniruojama komanda svečiuose 1:0 (1:0) palaužė puikiai namuose rungtyniaujančius Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Mačo pradžioje šeimininkai turėjo itin didelį pranašumą, tačiau įvarčio pelnyti nepavyko. Lazaras Kojičius iš geros padėties į vartus nepataikė, taip pat Airidas Mickevičius atrėmė pavojingą Patricko Popescu bandymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarasis legionierius iš Rumunijos neišnaudojo dar vienos geros progos, A. Mickevičius išgelbėjo dainaviečius ir tada, kai arti tikslo buvo Rasheedas Yusufas. Po pertraukos apie save priminė traumą patyrusį Obi Jeremiah Chinonso pakeitusi „Dainava“ – puolėjas Krystianas Okoniewskis kontratakos metu mušė tiesiai į Vincentą Šarkauską.

REKLAMA
REKLAMA

A. Mickevičius apsigynė ir nuo Nikola Džoričiaus atakos, daug oponentams rūpesčių kėlė ir po keitimo į kovą mestas Leo Ribeiro. Vis dėlto ketvirtą pridėto laiko minutę svečių kontrataka buvo lemtinga – Renatas Banevičius puikiu perdavimu surado K. Okoniewskį, o lenkas savo proga pasinaudojo nepriekaištingai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų