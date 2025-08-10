U20 merginoms – Europos čempionato sidabras

Tai buvo antrasis šių rinktinių susitikimas šiame čempionatą. Pirmąjį grupės varžybose mūsiškės pralaimėjo 48:89.
Lietuvės iškovojo pirmąjį medalį 20-mečių čempionatuose – iki šiol aukščiausias jų pasiekimas šioje amžiaus grupėje buvo 2010 metais užimta šeštoji vieta.
Lietuvos rinktinei Danielė Paunksnytė pelnė 21 tašką, Sintija Aukštikalnytė įmetė 12 taškų. Daugiau nei viena lietuvė neįmetė dviženklio taškų skaičiaus.
Lietuvės pirmąją didžiąją pirmąją kėlinio dalį. Jos po V. Matulevičius taškų buvo priekyje 14:10, vėliau pirmavo 19:16, o galiausiai pasibaigus kėliniui rezultatas buvo lygis 19:19.
Antrajame ketvirtyje varžovės perėmė iniciatyvą. Ispanės vienu metu laimėjo atkarpą 12:0 ir vėliau skirtumas tapo triuškinantis. Prieš ilgąją pertrauką lietuvės atsiliko 31:56, o visą antrąjį kėlinį pralaimėjo rezultatu 12:37.
Antroje mačo pusėje vaizdas nesikeitė. Trečiąjį kėlinį mūsiškės pralaimėjo rezultatu 6:24, o paskutiniame vienu metu skirtumas siekė 54 taškus.
